Entra in superstrada a Malpensa e manda il traffico in tilt. Ciclista scortato e multato dagli agenti in moto

Ha creato parecchio trambusto la leggerezza commessa da un ciclista australiano durante il suo giro di allenamento nel basso Varesotto questa mattina, giovedì 7 luglio, intorno alle 9. Tra una pedalata e l’altra, dovendo raggiungere Legnano e trovandosi nei pressi di Malpensa, lo sportivo ha inforcato l’entrata per la superstrada 336 e si è trovato a percorrere l’arteria ad intenso scorrimento.

Oltre ad essere una situazione pericolosa la presenza del ciclista ha disorientato gli automobilisti che hanno rallentato il traffico. In breve si è creata una lunga coda in direzione Milano e sono partite molte segnalazioni alle forze dell’ordine. L’uomo è stato infine intercettato dagli agenti in moto della polizia locale di Busto Arsizio e scortato fino all’uscita di Busto dove è stato identificato e multato per la leggerezza commessa.

Come se non bastasse poche ore dopo, alle 11, la stessa scena si è verificata con un altro ciclista ma in direzione opposta.