Entra in vigore l’orario estivo alla biblioteca civica di Varese

Entra in vigore l’orario estivo per la Biblioteca civica della città di Varese. La sala prestito e l’aula studio, insieme alla biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari, dal 4 luglio al 20 agosto seguiranno l’orario dalle 8.30 alle 13.45 dal lunedì al sabato.

Da Lunedì 4 luglio riaprirà al pubblico anche il servizio emeroteca, che seguirà gli stessi orari della biblioteca. L’archivio storico comunale per la consultazione di atti e documenti sarà invece aperto, previo appuntamento telefonico, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, mentre per l’accesso e ritiro delle pratiche per uffici comunali gli orari sono dal lunedì al venerdì mattina, sempre dopo aver preso appuntamento telefonico e tramite email.

Orario estivo anche per gli uffici anagrafe e stato civile, che nei mesi di luglio e agosto saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.15, sabato dalle 8.15 alle 12.15. Lo sportello iscrizioni anagrafiche e cambi via sarà chiuso il mercoledì, mentre l’ufficio elettorale sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15, il martedì e giovedì dalle 14.15 alle 16.30.