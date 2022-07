Entrano nel vivo i lavori di largo Flaiano: ecco come sarà la nuova viabilità per auto e bici

Con l’arrivo della trivella, i lavori per la rotonda di largo Flaiano entrano nel vivo, e un video reso pubblico dal sindaco Davide Galimberti (e che è solo una parte di un video più ampio, che sarà presto pubblicato ndr) mostra quali saranno le novità che la rotonda apporterà in quella zona.

In soli trenta secondi di filmato, infatti, si notano già una serie di variazioni che i varesini, e tutti coloro che entrano i città da viale Borri e dall’autostrada A8, è bene che comincino a conoscere.

La prima in assoluto è il cambio di senso di marcia di via Gradisca: la piccola via che ora immette in largo Flaiano sarà infatti percorribile solo in uscita dalla rotonda. Quello che ora è uno svincolo a destra continuo verso via Nino Bixio sarà poi una parte del percorso ciclabile e pedonabile. Cambio di senso, anche se meno visibile nel video, anche in via Lazio: che ora è percorribile in uscita da largo Flaiano e poi diventerà percorribile in entrata nella rotonda.

Dal punto di vista della viabilità delle auto, questi sono i principali cambiamenti: il resto è infatti destinato a rimanere uguale.

Diversa sarà, però, la vita di pedoni e biciclette: stando al rendering, per esempio, il marciapiede “alberato” di via Magenta permetterà il passaggio non solo ai pedoni come ora, ma anche i ciclisti, che provengono da viale Borri con un percorso che prevede attraversamenti “misti” per pedoni e due ruote fino alla via d’accesso al centro.

L’unica parte non ciclabile della rotonda, secondo il video, è quella intorno a via dell’Autostrada: ma qui i motivi sono evidenti, perché non è previsto che bici e due ruote in genere prendano quella direzione.