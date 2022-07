“Erba“ e machete per controllare lo spaccio: centro di Varese vietato per un anno al ragazzino violento

Questura attenta alle dinamiche legate al piccolo spaccio fuori dalle scuole che può trasformarsi in atti pericolosi per i giovanissimi: per questo un minore è stato «daspato» dal questore Michele Morelli cioè colpito dalla misura di prevenzione che gli impedisce di frequentare per un anno locali del centro città, pub, bar ed esercizi aperti al pubblico.

In particolare, in più occasioni veniva sorpreso nell’atto di cedere sostanza stupefacente a soggetti minorenni nelle adiacenze di locali pubblici.

Il provvedimento è scaturito a seguito di un ennesimo episodio, per il quale era stato richiesto l’intervento della squadra volante all’esterno di un istituto scolastico, ove era stato segnalato uno strano movimento in piena mattina. Il giovane era seduto su un muretto e alla vista degli operatori gettava in terra una maglietta arrotolata. Al suo interno gli agenti rinvenivano un machete di fattura artigianale, con doppia lama, da una parte seghettata e dall’altra affilata, della lunghezza di cm 36, caratteristiche che ne denotano un’evidente potenzialità offensiva (immagine di repertorio).

Gli operatori procedevano dunque al controllo dello zaino che il ragazzino tratteneva sulle sue gambe: all’interno venivano rinvenute dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed una carta d’identità intestata ad altro giovane che ne aveva denunciato lo smarrimento. Il Daspo vieterà al minore di accedere nei locali e negli esercizi pubblici situati nella zona del centro della città di Varese per la durata di un anno.