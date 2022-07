Esodo d’agosto, in prefettura a Varese si fa il punto per l’Autolaghi

Caldo mai visto più partenze non scaglionate, più incidente stradale: l’effetto tappo è servito, anche su un tratto relativamente breve di autostrada come quello rappresentato dalla A-8.

Per questo stamattina si è tenuta alla Prefettura di Varese, una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità presieduto dal Coordinatore dottoressa Federica Crupi, per esaminare il piano per l’esodo estivo 2022 e di individuare percorsi alternativi alla viabilità autostradale A8 Milano – Varese, considerato il prevedibile incremento del traffico, in particolare nel mese di agosto.

Hanno partecipato rappresentanti della Sezione della Polizia stradale, del Comando provinciale dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale di Varese nonché di Anas, di Autostrade per l’Italia e di Autostrada Pedemontana Lombarda. Nel corso della riunione è stata confermata la piena operatività del Piano di emergenza del 2011 – “Protocollo d’intesa per la gestione delle situazioni di emergenza sull’autostrada A8 Milano/Varese”.

Con riguardo alle problematiche che dovessero emergere in relazione al periodo estivo, la società Autostrade per l’Italia ha chiarito che saranno sospesi i cantieri nei fine settimana, verranno predisposti dei container di acqua per gestire eventuali situazioni di emergenza e sarà potenziato il servizio di assistenza alla viabilità; anche la società Pedemontana conferma l’impegno a potenziare tali servizi. Le Forze dell’Ordine hanno ribadito che, a fronte di eventuali emergenze, assicureranno un pronto intervento.