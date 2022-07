Estate di sport ad Angera, tra medaglie, campioni e una nuova palestrina a cielo aperto

Ad Angera l’estate fa anche quest’anno rima con sport. A distanza di un anno dalla partecipazione di Chiara Ondoli alle Olimpiadi di Tokyo2020, celebrata dal Comune con uno speciale striscione sul balcone del Municipio, proseguono i trionfi degli sportivi che si allenano o che vivono nella cittadina della Rocca.

Tra le tante medaglie angeresi. Ben quattro, tutte d’oro, sono state conquistate dal nuotatore diciasettenne Davide Lazzari, atleta del Team Ispra che a Cipro ha registrato tempi strepitosi nel singolo e nella staffetta insieme ai compagni azzurri. Vittoria di squadra col marchio angerese anche nel mondo del football americano: con la casacca degli “Skorpions Varese” gli angeresi Martino Piazzi e Andrea Mora hanno superato i Lions Bergamo 35 a 21 e sollevato nel cielo del Vigorelli di Milano il “Silver Bowl”, ovvero il trofeo assegnato per la vittoria della Serie B Nazionale, successo che garantirà alla squadra di militare in prima categoria la prossima stagione.

Non solo titoli iridati ma anche momenti di sport per tutti. Ai piedi della Rocca e sul lungolago non sono infatti mancate giornate di sport, tra partite di volley all’aria aperta e le tre settimane di calcio in ricordo di Biagio Pignata, memorial giunto alla terza edizione dell’anima e dirigente dell’Angerese Calcio.

«L’amministrazione comunale non può che essere orgogliosa dei risultati degli atleti angeresi, che si sono distinti nei rispettivi campionati – commenta l’assessore Antonio Campagnuolo -. Per quanto riguarda gli eventi, possiamo dire che ad Angera l’estate dello sport sia iniziata già a maggio con la giornata all’aperto organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo: grazie alla società Volley Angera, che ha aderito alla proposta di carattere nazionale, più di 130 bambini hanno partecipato ai tornei che si sono tenuti al pratone sul lungolago, dove sono state montate cinque reti. È stata una giornata davvero bella e mi ha fatto molto piacere vedere una così numerosa partecipazione, non solo dei bambini che erano venuti a giocare, ma anche da parte dei genitori e di chi è venuto all’iniziativa. Successo altrettanto strepitoso è stato il Memorial Biagio Pignata. Sedici squadre (190 i giocatori) che si sono date battaglia per tre settimane riuscendo a portare al campo sportivo anche un buon numero di spettatori, anche grazie al bel tempo».

Soddisfazione che deve andare di pari-passo all’organizzazione. E così l’amministrazione comunale svela i piani e i progetti in cantiere per lo sport: «Ci piacerebbe organizzare anche quest’anno la festa dello sport, come fatto l’anno scorso a settembre. Inoltre, questi giorni è stata fatta la convenzione per l’assegnazione del campo sportivo alla FC Angerese (10 anni). Si tratta di un passaggio che riteniamo importante dal momento che garantisce un futuro alla società calcistica sempre con l’obiettivo di organizzare qualche squadra anche per il settore giovanile. Qualcosa che è davvero complicato: i bambini sono sempre pochi e alcune società dei comuni limitrofi fanno da “mangiafuoco” sul territorio. Speriamo di invertire il trend con un nuovo open day che possa invogliare qualche ragazzo».

Un’altra, importante, casa dello sport angerese, è invece la nuova sede della canottieri, in utilizzo da parte degli atleti già da febbraio , sebbene non ancora inaugurata ufficialmente: «I lavori all’interno sono stati già ultimati – sottolinea Campagnuolo -. Mancano però gli esterni, come per esempio il prato, il cancello e il pontile. Terminati questi aspetti, realisticamente al rientro delle ferie, sarà organizzato il taglio del nastro. La canottieri è il fiore all’occhiello dello sport angerese, di settimana in settimana continua ad arricchire la propria bacheca con trofei e medaglie; anche per questo sarebbe bello avere all’inaugurazione della sede una leggenda come Giuseppe Abbagnale».

L’ultimo progetto su cui l’amministrazione comunale è al lavoro, adesso che la sfilata delle Frecce Tricolori è alle spalle, è infine il nuovo “percorso vita” nella vecchia pista da pattinaggio accanto al campo sportivo. Negli spazi che fino a poco fa erano utilizzati come “box” dalla canottieri sarà infatti allestita una piccola “palestrina a cielo aperto” anche grazie alla reperimento di circa 40mila euro da un fondo di Regione Lombardia. «Un’opportunità per riqualificare una piccola ma importante area per il paese in una posizione strategica. La specificità della posizione, a pochi passi dal pratone, dal lungofiume, dai servizi e dal campo sportivo, è stata determinante per l’assegnazione del bando. Sicuramente la vicinanza con il campo da calcio darà modo agli sportivi dell’Angerese calcio di avere a disposizione ulteriori strumenti durante gli allenamenti, anche se in futuro la speranza è quella di poter aprire gli spogliatoi anche dall’esterno, in modo tale da permettere a tutti di poter sfruttare anche la connessione con il campo».