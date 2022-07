Europei di calcio femminile, un gol di Bergamaschi salva l’Italia

Dopo la batosta dell’esordio – 5-1 subito contro la Francia – la nazionale italiana di calcio femminile pareggia 1-1 contro l’Islanda nel secondo incontro del girone degli Europei che si stanno svolgendo nei Paesi Bassi. (Foto Facebook – Nazionale Femminile di Calcio)

E a salvare l’Italia è un gol che viene dalla provincia di Varese: è infatti Valentina Bergamaschi ad aver siglato il pareggio dopo che l’Islanda si era portata in vantaggio ad inizio gara, al 4’, con Vilhjálmsdóttir. Il gol di Bergamaschi, capitano del Milan, è arrivato al 17’ del secondo tempo, tenendo aperte le speranze di qualificazione per le Azzurre, che ora si giocheranno il tutto per tutto nell’ultima gara del girone contro il Belgio.

«È tutto nelle nostre mani – il commento al termine della gara dell’allenatrice Milena Bertolini riportate dall’ufficio stampa della Figc -. Sappiamo che dobbiamo fare almeno 4 punti per passare il girone, oggi le ragazze sono state brave, perché subire un gol a freddo e reagire non era facile. Grazie al lavoro collettivo della squadra, giocando palla a terra, il gol è il risultato di questo del cuore messo in campo. Le ragazze dovevano stare nel gioco”.

