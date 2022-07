Eventi per bambini nel weekend del 15, 16 e 17 luglio tra Varese e provincia

Foto di Quyen Luong da Pixabay

Giochi e laboratori in natura ma anche tanti eventi serali tra picnic, notti bianche, spettacoli e osservazioni del cielo tra le proposte per bambini e famiglie di questo caldo fine settimana tra il 15 e il 17 luglio tra Varese e provincia.

STORIE E SPETTACOLI

ANGERA: terzo appuntamento venerdì 15 luglio con la rassegna Un parco per l’arte. Nel giardino di Amaltheatro va in scena C’era due volte un re, dell’Arca di Noe – Scopri i dettagli

COCQUIO TREVISAGO: venerdì sera il cortile dell’Istituto Sacra Famiglia con la complicità di Esterno Notte e Filmstudio 90, si trasforma in cinema all’aperto con la proiezione di Lunana, film candidato all’Oscar 2022 adatto a anche a famiglie con bambini. Ingresso gratuito > Il film

MARCHIROLO: venerdì sera torna Storie sotto le stelle, racconti per i bambini nel parco Camillani, di fronte alla Biblioteca di Marchirolo promotrice dell’iniziativa assieme alla Banda musicale di Marchirolo. Evento gratuito > L’iniziativa

CASTIGLIONE OLONA: FlashBook e Arte Diem venerdì sera in Corte del Doro propongono una mini maratona di letture con Fiabe in corte dedicate ai bambini dai 5 ai 10 anni > Scopri di più

VARESE: domenica pomeriggio a Villa Toeplitz verrà rappresentato lo spettacolo/performance “La villa raccontata con gli occhi dei bambini e con gli occhi degli adulti“ per la rassegna Radici al futuro > Come partecipare

BUSTO ARSIZIO: venerdì chiude la rassegna Spettacoli in corte dei Venerdì del Villaggio la serata con dj Rosen a Space Ado, giovane band musicale dello Spazio Adolescenti assieme a ragazzi e ragazze del Centro estivo Tappeto Volante> L’iniziativa

MORAZZONE: venerdì sera Esterno Notte trasforma il cortile di Opera Pia in cinema all’aperto per famiglie con la proiezione de Il piccolo Principe , nella sua trasposizione originale e super attuale di Marke Osborne, capace di far sognare i bambini ed far riflettere i genitori. Evento gratuito > Scopri di più

LIBRI: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta propone ai ragazzi il romanzo di Axl Cenders vincitore 2022 di Mare di libri, il festival dei ragazzi che leggono, e ai bambini un viaggio originale nella scrittura, dal cuneiforme alle emoji > Scopri di più

EVENTI

TRADATE: protagonisti del nuovo Picnic sotto le stelle del Parco Pineta venerdì sera saranno I supereroi e l’astronomia, un viaggio tra personaggi e storie dei fumetti e corpi celesti a cura di AstroNatura, seguita dall’osservazione del cielo con i telescopi > Qui tutti i dettagli

CASALZUIGNO: il sabato sera Villa dalla Porta Bozzolo propone un picnic serale nel parco per le “Sere fai d’estate” > Scopri di più

CASTELLANZA: è in programma anche un’area dedicata ai più piccoli con attrazioni e attività per bambini alla Notte Bianca di Castellanza col Gruppo Giovani Castellanzesi sabato sera – Tutte le informazioni

LEGNANO – anche gonfiabili e laboratori per bambini venerdì sera alla Notte Bianca di legnano ricca di eventi tra musica, esibizioni e street food – Tutte le informazioni

GIOCHI E LABORATORI

TRADATE: domenica pomeriggio al Parco Pineta c’è Esploriamo il sistema solare: un viaggio per piccoli astronauti proposto da AstroNatura ai bambini tra 6 e 10 anni > Come partecipare

VARESE: sarà una domenica speciale di Porte aperte all’osservatorio del Campo dei Fiori, con diversi i percorsi di visita di circa un’ora e mezza e laboratori a tema per bambini > Scopri di più

LUINO: fino al 1° agosto, il Luna Park sarà all’ex area Visnova, a due passi dal centro, così da permettere a tutti di raggiungere le attrazioni > L’articolo

ANGERA: appuntamento speciale sabato pomeriggio con Storie di orsi, di grotte e danze millenarie per bambini al Museo di Angera. Il laboratorio, rivolto alle famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni è in compagnia di Artoo, per scoprire una storia antica di dee e grotte sul Lago Maggiore. Evento gratuito > Come partecipare

MILANO: la società del futuro nei progetti di bambini e ragazzi è Exhibition FU.SO, contest aperto agli studenti di primaria e secondaria di primo grado che devono inviare le proprie idee entro il 31 agosto. Libri e giochi tra i premi > Leggi di più

TUFFI D’ESTATE

LAGO MAGGIORE: ecco le spiagge balneabili e a quelle dove è meglio non tuffarsi, in base ai dati del Portale Acque del Governo – La guida alle spiagge eccellenti del Verbano

VALGANNA: le acque del Lago di Ghirla sono “eccellenti”. Ecco dove fare il bagno > Leggi qui

TRAVEDONA: al Lago di Monate la qualità dell’acqua è ottima e le spiagge sono attrezzate, ideale per un fine settimana al fresco durante l’estate. Ecco le spiagge migliori > L’articolo

PORTO CERESIO – BRUSIMPIANO – LAVENA PONTE TRESA: il Lago Ceresio offre tanti lidi ideali per passare una giornata fra tuffi, kayak, passeggiate e relax. Ecco dove farsi il bagno e dove invece è meglio evitare > L’articolo

VARESE – BODIO – Il Lago di Varese è tornato balneabile a partire ufficialmente da sabato 2 luglio. Ecco in quali punti – Tutte le informazioni

GITE

BIELLA – Vivere la montagna, all’Oasi Zegna tornano le “Domeniche in alpeggio”. Quattro appuntamenti per immergersi nelle tradizioni e negli usi della vita degli alpigiani. Le iniziative sono in programma da giugno a settembre – Tutte le informazioni

ARONA – Con la bella stagione ha riaperto al pubblico la statua di San Carlo di Arona – Le info per visite e iniziative

VARESE – Arriva la navetta gratuita per il Sacro Monte: sarà attiva per tutta l’estate 2022 nei weekend e festivi, dal 2 giugno all’11 settembre. La prima corsa è alle 10.10 e l’ultima alle 18.40. Il servizio sostituisce la funicolare al momento chiusa per motivi di revisione ventennale dell’impianto – Tutte le informazioni

Laveno Mombello: la bidonvia che collega il centro del paese con il Sasso del Ferro è aperta per la nuova stagione: trasporto alla cima funzionante, ristorante e hotel aperti. Gli orari, come di consueto, cambiano in base ai mesi – L’articolo con i dettagli

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

PER TUTTI

Cosa fare nel weekend: Tra polenta e asino alla Festa degli Alpini a Capolago e una scodella di brodo caldo a Gallarate è in arrivo un fine settimana ricco di musica, eventi e feste > Tutti gli eventi del weekend