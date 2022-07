Eventi per bambini nel weekend del 22, 23 e 24 luglio tra Varese e provincia

Anche in questo caldo weekend dal 22 al 24 luglio, molti degli eventi dedicati ai bambini si svolgono al crepuscolo o in serata. Tantissimi spettacoli, osservazioni notturne, feste e laboratori per divertirsi in famiglia. Con una giornata speciale, quella di domenica, dedicata a tutti i nonni, da festeggiare con coccole, sorrisi e tempo da trascorre insieme.

STORIE E SPETTACOLI

BISUSCHIO: il terzo appuntamento di “Luglio a teatro… sotto le stelle“, rassegna per grandi e piccini nel cortile del Teatro San Giorgio a cura di Intrecci Teatrali propone per la serata di venerdì lo spettacolo Piccoli sogni – L’evento

ANGERA: serata speciale per la rassegna Un parco per l’arte. Sabato pomeriggio alle ore 18.30 nel giardino di Amaltheatro c’è una Conferenza sul Teatro di figura con con Remo Melloni seguita da aperitivo e, dalle ore 20.30, spettacolo di Betty Colombo intitolato Circe o della seduzione – Scopri i dettagli

MARCHIROLO: complici Esterno Notte e Filmstudio 90, il giardino della Biblioteca si trasforma in Cinema all’aperto venerdì sera. Seduti su coperte, teli e cuscini portati da casa i bambini potranno guardare Ainbo – Spirito dell’amazzonia, storia dell’amicizia tra due ragazze che scelgono di difendere la Foresta amazzonica e il suo ambiente incontaminato. Evento gratuito > Il film

GORNATE OLONA: sabato pomeriggio a Gornate Olona si terrà un flash mob particolare, organizzato dall’associazione Arte Diem nel cortile della biblioteca. È “Flash Book”, una mini maratona di letture dedicata ai bambini da 5 a 10 anni – Leggi qui

SESTO CALENDE: sabato mattina, alle ore 11 piazza De Cristoforis ospita la messa in scena de I musicanti di Brema raccontano della compagnia Teatro Bertold Brecht di Latina, con musica dal vivo, per Terra e laghi Festival – Lo spettacolo

VENEGONO SUPERIORE: le Favole a merenda al Pratone di Venegono Superiore si chiudono con il racconto Il Nocciolo, sul tema del conflitto, domenica pomeriggio, dalle 16.30 con merenda per tutti i bambini. Partecipazione gratuita – L’iniziativa

LAVENO MOMBELLO: domenica 24 luglio alle ore 21 il cortile di Palazzo Perabò, a Cerro, farà da cornice allo spettacolo “I 4 musicanti di Brema – La vera leggenda del rock and roll” della compagnia Nata Teatro (Ar) per Terra e Laghi Festival – L’iniziativa

SOMMA LOMBARDO: si intitola Il circo in cielo lo spettacolo della compagnia Oplà ospitato dal cortile del Comune di Somma Lombardo domenica 24 alle ore 21. Ingresso gratuito con prenotazione – Come partecipare

LIBRI: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta propone ai ragazzi il romanzo di Axl Cenders vincitore 2022 di Mare di libri, il festival dei ragazzi che leggono, e ai bambini un viaggio originale nella scrittura, dal cuneiforme alle emoji > Scopri di più

EVENTI

CASTELLANZA: c’è Festa d’Estate domenica pomeriggio nell’area della Baitina del Parco Alto Milanese con il Ludoblò, i giochi di una volta e il giocoliere Raf > Tutto il programma

CASTIGLIONE OLONA: sabato si celebra l’estate con musica e aperitivo al Castello di Monteruzzo, sabato 23 luglio sarà il momento dell’ “Aperitivo in terrazza”, una serata di streetfood, musica e divertimento nell’atmosfera magica del borgo – L’iniziativa

MONVALLE: la festa dei bambini alla biblioteca di Monvalle si chiama “Luci d’estate” ed è fatta di letture, giochi, laboratori e spettacoli all’aperto nella serata di venerdì 22 luglio, dalle ore 18 in poi. Presente anche uno stand gastronomico – Leggi di più

FERNO – Street food, musica, giochi per bambini: arriva il primo Ferno Summer Festival. Dal 22 al 24 luglio presso la tensostruttura del comune di Ferno tre giorni dedicati al cibo da strada con eventi collaterali tra dj set, musica live, animazione e spettacoli per bambini e balli country – Tutte le informazioni

VARESE – Una domenica tra natura e creatività al Sacro Monte di Varese. Al mattino camminata sensoriale tra i boschi del Campo dei Fiori e al pomeriggio sarà dedicato alla creatività e all’artigianato con Mani Maestre – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio una cena in bianco e tante attività per grandi e bambini. La più grande delle spiagge del borgo ceresino, solitamente piena di gente che viene a cercare un po’ di sole e di relax durante le nostre estati, ospiterà infatti nella serata di sabato 23 luglio la “Cena in bianco” – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Al via la festa italo-svizzera: musica, bancarelle e il ritorno dello spettacolo pirotecnico. Giunta alla sua ventinovesima edizione, la festa che unisce il Varesotto al Canton Ticino potrà finalmente riproporre i fuochi d’artificio stoppati da due anni di pandemia – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO: il sabato sera Villa dalla Porta Bozzolo propone un picnic serale nel parco per le “Sere fai d’estate” > Scopri di più

GIOCHI E OSSERVAZIONI

TRADATE: domenica pomeriggio al Parco Pineta c’è In volo tra le stelle: un viaggio per piccoli astronauti proposto da AstroNatura ai bambini tra 6 e 10 anni > Come partecipare

GORNATE OLONA: torna sabato 23 luglio al Monastero di Torba l’appuntamento con Astronomi per una notte, serata di osservazioni astronomiche a cura dell’Osservatorio G. Schiaparelli del Campo dei Fiori. Con ingresso dalle ore 18 e possibilità di degustare un aperitivo. Ingressi ridotti per bambini (gratuito fino ai 5 anni) e famiglie – Scopri di più

LUINO: fino al 1° agosto, il Luna Park sarà all’ex area Visnova, a due passi dal centro, così da permettere a tutti di raggiungere le attrazioni > L’articolo

MILANO: la società del futuro nei progetti di bambini e ragazzi è Exhibition FU.SO, contest aperto agli studenti di primaria e secondaria di primo grado che devono inviare le proprie idee entro il 31 agosto. Libri e giochi tra i premi > Leggi di più

TUFFI D’ESTATE

LAGO MAGGIORE: ecco le spiagge balneabili e a quelle dove è meglio non tuffarsi, in base ai dati del Portale Acque del Governo – La guida alle spiagge eccellenti del Verbano

VALGANNA: le acque del Lago di Ghirla sono “eccellenti”. Ecco dove fare il bagno > Leggi qui

TRAVEDONA: al Lago di Monate la qualità dell’acqua è ottima e le spiagge sono attrezzate, ideale per un fine settimana al fresco durante l’estate. Ecco le spiagge migliori > L’articolo

PORTO CERESIO – BRUSIMPIANO – LAVENA PONTE TRESA: il Lago Ceresio offre tanti lidi ideali per passare una giornata fra tuffi, kayak, passeggiate e relax. Ecco dove farsi il bagno e dove invece è meglio evitare > L’articolo

VARESE – BODIO – Il Lago di Varese è tornato balneabile a partire ufficialmente da sabato 2 luglio. Ecco in quali punti – Tutte le informazioni

GITE

VARESE: proseguono le giornate di volontariato tra i boschi per “Campo dei Fiori siamo noi”. Prossima tappa sabato 23 e domenica 24 luglio alle ore 8 per ripulire il sentiero 309 che sale al Monte San Francesco > I dettagli

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – A Garabiolo le “pietre raccontano” il bosco. Il borgo verrà allestito per offrire al visitatore di scoprire la fauna e la flora locale rivisitate in chiave artistica – Tutte le informazioni

CUNARDO – Una gita all’Orrido di Cunardo con il Gruppo Speleologico Prealpino. Domenica 24 luglio visite guidate, dalle 10 alle 16 su prenotazione, nelle grotte. Alla Baita del Fondista sarà dotata di allestimento interattivo dedicato all’azione incessante dell’acqua nel processo di formazione di questa particolare area carsica – Tutte le informazioni

BIELLA – Vivere la montagna, all’Oasi Zegna tornano le “Domeniche in alpeggio”. Quattro appuntamenti per immergersi nelle tradizioni e negli usi della vita degli alpigiani. Le iniziative sono in programma da giugno a settembre – Tutte le informazioni

ARONA – Con la bella stagione ha riaperto al pubblico la statua di San Carlo di Arona – Le info per visite e iniziative

VARESE – Arriva la navetta gratuita per il Sacro Monte: sarà attiva per tutta l’estate 2022 nei weekend e festivi, dal 2 giugno all’11 settembre. La prima corsa è alle 10.10 e l’ultima alle 18.40. Il servizio sostituisce la funicolare al momento chiusa per motivi di revisione ventennale dell’impianto – Tutte le informazioni

Laveno Mombello: la bidonvia che collega il centro del paese con il Sasso del Ferro è aperta per la nuova stagione: trasporto alla cima funzionante, ristorante e hotel aperti. Gli orari, come di consueto, cambiano in base ai mesi – L’articolo con i dettagli

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

PER TUTTI

Cosa fare nel weekend: fine settimana ricco di concerti, sagre ed eventi. Dalle passeggiate al Campo dei Fiori al weekend dedicato alla scienza a Gerenzano preparatevi ad un caldo weekend – Tutti gli eventi del weekend