Eventi per bambini nel weekend del 29, 30 e 31 luglio tra Varese e provincia

Tra picnic e passeggiate notturne, anche tanti spettacoli, giochi, eventi e laboratori adatti ai bambini per trascorrere in famiglia quest’ultimo weekend di luglio baciato dal sole.

STORIE E SPETTACOLI

VARESE: la rassegna Radici al futuro chiude domenica pomeriggio nel parco di Villa Mylius con Giullarando, spettacolo per bambini e famiglie di Verba Manent con Marina De Juli. Partecipazione gratuita – Scopri di più

BISUSCHIO: l’ultimo imperdibile appuntamento della rassegna Luglio a teatro sotto le stelle di Intrecci Teatrali è per venerdì sera nel cortile del Teatro San Giorgio, dove andrà in scena “La fabbrica dei baci” – Lo spettacolo

TRADATE: Ingresso gratuito per lo spettacolo Peter Pan di Teatro Blu in scena domenica 31 luglio alle ore 21 in piazza Unità d’Italia (Abbiate Guazzone) per Terra e laghi Festival – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Il libro della giungla trasforma la Corte Riva di Induno Olona in cinema all’aperto. Pro loco ed Esterno Notte proiettano il grande classico delle animazioni Disney restaurato in alta definizione domenica 31 luglio alle ore 21.30 – Il film

ANGERA: per la rassegna Un parco per l’arte venerdì pomeriggio alle ore 16 il giardino di Amaltheatro ospita Cappuccetto russa della compagnia Allegra Brigata – Scopri i dettagli

LIBRI: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta, in occasione della giornata mondiale dei nonni, propone due avventure d’autore esilaranti e commoventi allo stesso tempo e due albi illustrati di pura poesia – Scopri di più

EVENTI

TRADATE: tornano i Picnic sotto le stelle al Centro didattico del Parco Pineta, con tanto di telescopi per l’osservazione dei corpi celesti. Venerdì sera il tema sarà Storie di allunaggi e missioni spaziali, alla scoperta dei viaggi galattici che hanno portato l’uomo ad oltrepassare i confini del nostro pianeta, verso l’infinito e oltre! – Come partecipare

CASCIAGO – Weekend a Casciago con la festa di Sant’Eusebio: fuochi d’artificio, bancarelle e tradizione. Il 1 agosto torna lo spettacolo pirotecnico tanto atteso da tutti i casciaghesi e da migliaia di persone. Sabato 30 luglio fritto misto su prenotazione e poi via ai festeggiamenti – Tutte le informazioni

GOLASECCA – Al via la prima edizione del “Festival Lughnasa – L’incontro delle tribù”. Dal 29 al 31 luglio tre giorni di musica, danza, ricostruzione storica, spettacoli, laboratori, incontri dedicati alle tradizioni celtiche – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO: il sabato sera Villa dalla Porta Bozzolo propone un picnic serale nel parco per le “Sere fai d’estate” > Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

ANGERA: sabato pomeriggio, in occasione del Festival Il Lago Cromatico, il MABA invita i bambini a Intrecciando si impara, laboratorio preistorico gratuito in cui realizzare un oggetto da portare a casa > Come partecipare

SOLARO: in occasione della Notte Bianca sabato sera in via Borromeo l’associazione Il Tarlo propone una serie di giochi e sfide per tutte le età con trottole e giochi di una volta artigianali – Leggi di più

TRADATE: domenica pomeriggio al Parco Pineta c’è “Tra buchi neri e nebulose”, un viaggio per piccoli astronauti proposto da AstroNatura ai bambini tra 6 e 10 anni > Come partecipare

LUINO: fino al 1° agosto, il Luna Park sarà all’ex area Visnova, a due passi dal centro, così da permettere a tutti di raggiungere le attrazioni > L’articolo

MILANO: la società del futuro nei progetti di bambini e ragazzi è Exhibition FU.SO, contest aperto agli studenti di primaria e secondaria di primo grado che devono inviare le proprie idee entro il 31 agosto. Libri e giochi tra i premi > Leggi di più

TUFFI D’ESTATE

LAGO MAGGIORE: ecco le spiagge balneabili e a quelle dove è meglio non tuffarsi, in base ai dati del Portale Acque del Governo – La guida alle spiagge eccellenti del Verbano

VALGANNA: le acque del Lago di Ghirla sono “eccellenti”. Ecco dove fare il bagno > Leggi qui

TRAVEDONA: al Lago di Monate la qualità dell’acqua è ottima e le spiagge sono attrezzate, ideale per un fine settimana al fresco durante l’estate. Ecco le spiagge migliori > L’articolo

PORTO CERESIO – BRUSIMPIANO – LAVENA PONTE TRESA: il Lago Ceresio offre tanti lidi ideali per passare una giornata fra tuffi, kayak, passeggiate e relax. Ecco dove farsi il bagno e dove invece è meglio evitare > L’articolo

VARESE – BODIO – Il Lago di Varese è tornato balneabile a partire ufficialmente da sabato 2 luglio. Ecco in quali punti – Tutte le informazioni

GITE

VARESE – Controvento Trekking propone per venerdì sera una Passeggiata notturna al Campo dei Fiori accompagnati dalla guida Antea Franceschin per vivere il silenzio ovattato del bosco, imparare ad ascoltarlo riattivando tutti i sensi e scoprire aneddoti, racconti e curiosità. Dagli 8 anni – Tutte le informazioni

BIELLA – Vivere la montagna, all’Oasi Zegna tornano le “Domeniche in alpeggio”. Quattro appuntamenti per immergersi nelle tradizioni e negli usi della vita degli alpigiani. Le iniziative sono in programma da giugno a settembre – Tutte le informazioni

ARONA – Con la bella stagione ha riaperto al pubblico la statua di San Carlo di Arona – Le info per visite e iniziative

VARESE – Arriva la navetta gratuita per il Sacro Monte: sarà attiva per tutta l’estate 2022 nei weekend e festivi, dal 2 giugno all’11 settembre. La prima corsa è alle 10.10 e l’ultima alle 18.40. Il servizio sostituisce la funicolare al momento chiusa per motivi di revisione ventennale dell’impianto – Tutte le informazioni

Laveno Mombello: la bidonvia che collega il centro del paese con il Sasso del Ferro è aperta per la nuova stagione: trasporto alla cima funzionante, ristorante e hotel aperti. Gli orari, come di consueto, cambiano in base ai mesi – L’articolo con i dettagli

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

PER TUTTI

Cosa fare nel weekend: Nell’ultimo fine settimana di luglio la musica la fa da padrona con concerti in tutta la provincia e il ritorno del Black & Blue Festival a Varese. Poi sagre, feste, fuochi d’artificio e bancarelle – Tutti gli eventi del weekend