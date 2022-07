A Fagnano cresce il gruppo di Azione, il partito di Carlo Calenda si prepara alle elezioni

A Fagnano Olona mette radici Azione: il partito guidato Carlo Calenda si prepara alle elezioni, con un gruppo che si sta rafforzando, anche con l’ingresso di nuovi giovani.

Davide Bevilacqua, referente del gruppo locale, racconta che il gruppo si è rafforzato con nuovi ingressi, che «sono già avviati i contatti con una decina di persone su Fagnano Olona che sono interessate a questo progetto e a quest’area politica».

L’ultimo ingresso è quello di Alessia Reale, 19enne, studentessa di Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia e della Scuola Universitaria Superiore IUSS. Appassionata di calcio, storia e filosofia, «la politica ha iniziato ad appassionarmi da quando avevo 14 anni e continua a farlo sempre più, sia dal punto di vista storico sia da quello di realtà attuale» dice Alessia Reale. «Ho trovato Azione interessante sin dalla sua formazione nel 2019, avvicinandomi alla sua realtà e trovando sempre più affinità tra i suoi valori e i miei, così quest’anno ho deciso di tesserarmi e mettermi in gioco». «Credo molto nella formazione, nell’educazione, nella cultura e nel fatto che la “NextGeneration” abbia tutte le carte in regola per poter per costruire un futuro migliore».

Come detto, quello di Alessia Reale è un nuovo volto che si accosta al partito, ma anche altri stanno ragionando su Azione, il partito che si ispira ai valori del liberalismo e dell’europeismo, con una collocazione politica centrista. Il rafforzamento del movimento ovviamente non può poi non fare i conti con le elezioni politiche inaspettatamente vicine: «Abbiamo intenzione di organizzare un evento pubblico su Fagnano Olona, entro il 19 settembre» racconta ancora Bevilacqua, che è un po’ il referente del gruppo insieme a Igor Zanella. «Un appello particolare va a quelle persone che credono ancora in una politica sana, pragmatica, con obiettivi chiari».

Il gruppo di Fagnano vuole proporsi come riferimento per l’intera zona della valle Olona e Igor Zanella, Davide Bevilacqua e Alessia Reale rilanciano l’appello a chi fosse interessato nella zona. Ovviamente la sezione locale è presente anche con spazi social, a partire dalla pagina Facebook.