Fantasia e assist sulla trequarti, la Caronnese accoglie Filippo Austoni

Assist, fantasia ed estro. La Caronnese piazza il colpo: arriva a Caronno Pertusella Filippo Austoni, trequartista, classe 2000, a soli 22 anni vanta già 130 presenze nel massimo campionato dilettantistico.

In Serie D ha vestito le maglie di Vis Artena, Sondrio, Villa Valle e Fanfulla, dove ha chiuso l’ultima stagione con 5 reti tra campionato e Coppa Italia. Giocatore eclettico, in grado di saltare l’uomo e trovare anche l’assist per i compagni, Austoni può giocare in tutti i ruoli dalla mediana in su, prediligendo però la zona della trequarti.

È già agli ordini del tecnico Simone Moretti nella preparazione estiva.