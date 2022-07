Farsi silenzio: il festival Tra Sacro e Sacro Monte arriva a San Fermo

Nuovo appuntamento per il Festival Tra Sacro e sacro Monte va in città che sabato 23 luglio alle ore 21 arriva a Penasca, il borgo antico di San Fermo, con “Farsi silenzio”, spettacolo in scena nel contesto suggestivo del Belvedere De Bortoli, in via Oslavia, davanti al santuario.

“Dio o la Natura, a seconda di ciò in cui si crede, ci hanno dato una bocca e due orecchie: evidentemente perché ascoltassimo il doppio e parlassimo la metà! – si legge nella presentazione dello spettacolo – Farsi Silenzio, per fare spazio e prendersi tempo”.

Il progetto nasce da un pellegrinaggio artistico, alla ricerca del sacro in ogni dove. Uscire dai propri luoghi e predisporsi ad accogliere l’inaspettato è un gesto semplice e potente, così come ogni volta che si inizia un viaggio nell’ascolto dell’altro da sé.

Lo spettacolo sarà un viaggio alla riscoperta della lentezza, del silenzio attraverso la quotidianità della vita. Gli spettatori verranno dotati di cuffie, in modo da cercare e attivare nuove relazioni tra lo spazio esterno/pubblico e quello interno, privato.

In un’epoca in cui l’immagine è così prepotente, il tentativo è lasciare che il suono suggerisca le parole, per scrostarle e riportare alla luce il loro vero significato: c’è bisogno di silenzio.

Progetto e interpretazione di Marco Cacciola

Drammaturgia di Tindaro Granata

Suono di Marco Mantovani

Produzione Elsinor centro di produzione teatrale

con il sostegno di Armunia centro di residenza artistica Castiglioncello – Festival Inequilibrio

partner tecnico Silentsystem

In caso di pioggia lo spettacolo sarà ospitato da Spazio Yak, in piazza De Salvo a Varese.

Costo del biglietto: 12 euro

Prenotazioni a questo link.