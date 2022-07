Fatta l’Italia per i Mondiali giovanili under 19: nove azzurri della provincia di Varese

Sei ai remi e tre al timone: è formata in tutto da nove atleti la pattuglia dei Sette Laghi impegnata con il body azzurro ai Mondiali Under 19 di canottaggio che decollano in queste ore a Varese.

La nazionale italiana ha diramato la composizione delle barche (14 in tutto) che parteciperanno alla rassegna iridata e come di consueto la nostra provincia riveste un ruolo importante, con quattro tesserati della Canottieri Varese e cinque della Canottieri Gavirate convocati dal d.t. Francesco Cattaneo.

Sul quattro di coppia maschile troverà posto il varesino Maichol Brambilla insieme agli altri lombardi Stefano Solano, Marco Gandola (Tremezzina) e Matteo Belgeri (Bellagina). Sempre in ambito maschile, sull’otto azzurro ci sarà Giacomo Pappalardo, atleta della Schiranna che ha già “confidenza” con la maglia azzurra: bella sfida quella dell’ammiraglia opposta ai pari età delle grandi scuole remiere europee e americane. Tra i timonieri ricordiamo anche Lorenzo Fanchi, imbarcato sul quattro con.

Tra le ragazze, il singolo è tutto appannaggio di Aurora Spirito, uno dei talenti più interessanti per la sua fascia d’età nella Canottieri Gavirate. Il club rossoblu sarà presente in forze nelle barche “rosa”: Isabella Bianchi e Caterina Monteggia saliranno sul quattro con (completato dalle toscane Emma Cuzzocrea e Alice Pettinari) il quale sarà timonato dalla varesina Margherita Fanchi; sull’otto al femminile invece salirà Vittoria Calabrese, figlia e sorella d’arte. Anche l’ammiraglia avrà una timoniera “di casa”, la gaviratese Ilaria Colombo che completa così l’elenco dei convocati in azzurro della nostra provincia. In attesa dell’ufficializzazione degli equipaggi dell’under 23.