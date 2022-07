Ferno capitale del jazz: quattro giorni di musica, storia e cultura del genere afroamericano

Un viaggio nel mondo del jazz tra storia, musica e cultura, in programma da giovedì 14 a domenica 17 luglio.

Cercare di avvicinarsi al jazz, tra la sua storia e le sue note più caratteristiche: in arrivo a Ferno quattro giorni immersivi in questo genere musicale, in programma da giovedì 14 a domenica 17 luglio.

L’evento è organizzato dall’assessorato alla Cultura.

Il programma

Si parte giovedì 14 luglio con le Pillole di Jazz a cura di Paolo Tomelleri, musicologo e clarinettista, che racconterà la storia del jazz: appuntamento nella sala consiliare di via Roma, alle 21.

Dopo un’infarinatura generale storico-culturale, nei giorni successivi si potranno assaporare i brani e concerti jazz con più consapevolezza: sabato 16 luglio è in programma il concerto del Paolo Tomelleri quartet. Appuntamento alle 21 nella struttura polifunzionale di via Marco Polo.

Doppio appuntamento per domenica 17 luglio: alle 17 nelle vie del centro del paese si esibirà la marching band Jambalaya bass band, a partire dalle 17; alle 21 ci sarà il concerto della Jambalaya Six alla struttura polifunzionale di via Marco Polo.