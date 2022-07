Una festa a Busto Arsizio con Auser e associazioni per il progetto “Nuove trame”

L’appuntamento è per sabato 30 luglio al parco dell’associazione Evolvere, in via Vesuvio 50

Auser Insieme organizza nel pomeriggio di sabato 30 luglio, a partire dalle 17, una festa con le associazioni della rete sociale di Busto Arsizio. Un incontro conviviale per incontrarsi e ripercorrere le attività svolte in questi mesi nell’ambito del progetto Nuove Trame.

L’appuntamento è al parco dell’associazione Evolvere, in via Vesuvio 50 a Busto Arsizio. Per l’occasione sarà allestita una mostra fotografica e verranno consegnati i tablet in comodato d’uso ai volontari delle associazioni.