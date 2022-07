Festa della birra alla Baitina del parco Alto Milanese

Appuntamento in Baitina, nel Parco Alto Milanese, per tre serate all’insegna della migliore birra, buon cibo e intrattenimento musicale.

Si parte giovedì 14 luglio con il concerto live Diablo Rey, che «ci porteranno alla scoperta dei suoni del Sudamerica con una serata fatta di Carnavalitos, bolero, sayas e ritmi afro-caraibici». A seguire venerdì 15 luglio ci sarà Jama Trio live. Per finire sabato 16 luglio ci sarà il Dj Set di Leo Marrone. I concerti inizieranno alle 21.00 e l’ingresso (libero) è in via Azimonti a Castellanza. Le prenotazione è consigliata (chiamare il 3519954376).