Festa d’Estate nell’area della Baitina del Parco Alto Milanese

Festa per i bambini con il Ludoblò, i giochi di una volta e il giocoliere Raf

Continuano gli eventi per famiglie al Parco Alto Milanese. Domenica 24 luglio nell’area della Baitina arriva il Ludoblò della cooperativa Energicamente. Dalle 15.30 i bambini avranno a disposizione tante proposte di legno, cartone, giochi antichi e tradizionali per ore spensierate in mezzo al verde. Ci saranno laboratori creativi dove i bambini potranno giocare con la loro fantasia e creatività.

Alle 17.00 il giocoliere Raf ci divertirà con il suo spettacolo “Non fatemi alterare”. Il buffo personaggio di poche parole sembra alla ricerca di qualcosa o qualcuno, ma cerca solo il momento giusto per iniziare uno spettacolo in cui c’è un continuo contrasto tra i tanti caratteri di Raf, dolce e misterioso, deciso.

Iniziativa ad ingresso gratuito.

Parco Alto Milanese via Azimonti – Castellanza

Baitina 351 995 4376 –

Facebook https://fb.me/e/8lRymHWQJ