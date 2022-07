Festa nazionale svizzera del 1° agosto, a Lugano tamburini, musica e fuochi d’artificio

Durerà tutta la giornata, dall’alba a notte fonda, il programma di appuntamenti ed eventi organizzato a Lugano in occasione della Festa nazionale della Confederazione elvetica, che si celebra lunedì 1° agosto. La ricorrenza della Festa nazionale è sempre molto sentita dai cittadini elvetici, e in particolare dai luganesi che mettono sempre in campo molte iniziative, sempre chiuse, come da tradizione, dallo spettacolo di fuochi d’artificio.

Il programma si apre, come detto, molto presto – alle 6 del mattino – con i Tamburini luganesi che suoneranno la diana (la sveglia data all’alba alle milizie) in vestito d’epoca.

La festa prosegue con due momenti istituzionali: alle 10,15 in piazza della Riforma è previsto il ritrovo delle autorità nel Patio di Palazzo civico, da dove partirà il corteo fino a piazza Indipendenza. Qui alle 10,30 si terrà la posa della corona al Monumento dell’Indipendenza.

Si torna a Palazzo civico per il concerto della Filarmonica di Castagnola, in programma alle 11.

Gli appuntamenti gastronomici nel pomeriggio prendono il via già domenica 31 luglio, attorno alle 17, con grottini allestiti in diversi punti della città.

Si torna a far musica dalle 18 in piazza Manzoni, con un concerto della Lüganiga Band.

Ancora un momento istituzionale in serata: alle 20,30 autorità e associazioni cittadine si ritrovano in via Nassa, per il corteo alla volta di piazza Riforma dove alle 21,15 si terrà il discorso ufficiale del 1° agosto, cui seguirà alle 21,45 un concerto della Civica Filarmonica di Lugano.

Poi tutti con il naso all’insù per il grande spettacolo pirotecnico che illuminerà il golfo di Lugano a partire dalle 22,30.

Qui la locandina con il programma dettagliato di tutti gli appuntamenti.