Festival delle birre artigianali nell’estate di Saronno

Tre giorni di Festival delle Birre Artigianali in programma per l’8, 9 e 10 luglio in Villa Gianetti

C’è attesa per i tre giorni di Festival delle Birre Artigianali in programma per l’8, 9 e 10 luglio in Villa Gianetti a Saronno.

“Birre vive in villa” è inserito nel ricco calendario di iniziative che l’amministrazione comunale saronnese ha messo a punto per l’estate 2022 e prevede tre appuntamenti di degustazione di birre artigianali, street food, musica e animazione, naturalmente ad ingresso libero.