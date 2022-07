Con il festival “Teatro & Territorio” si chiude la stagione del Teatro Franzato

Con il workshop dello scorso weekend dedicato a Evgenij Bagrationovič Vachtangov, al quale l’intera 27^ edizione era omaggiata, si è concluso il Festival “Teatro & Territorio” targato 2022 che per l’occasione portava il titolo “L’inconscio che crea”. Il più longevo festival teatrale varesino, ideato, progettato e diretto dal regista-psicopedagogista Paolo Franzato, si è svolto tra maggio e luglio con diversi eventi realizzati tra Varese, Cuasso al Monte, Milano e Porto Ceresio, distinguendosi come sempre sia per la qualità culturale degli eventi, sia per la quantità di sinergie e collaborazioni.

E con gli ultimi appuntamenti del Festival si chiude anche l’intera Stagione 2021/22 del Teatro Franzato, che nonostante le varie problematiche della pandemia, ha visto il realizzarsi di una moltitudine di spettacoli dal notevole spessore culturale.

Una Stagione ricca e densa iniziata con un meraviglioso happening al Chiostro di Voltorre e la realizzazione dello spettacolo “Tutto ciò che siamo” andato poi in scena a settembre con un cast di 50 persone tra attori, artisti di Urban Art e Street Art, tecnici, assistenti e registi. Significative le produzioni di spettacoli quali la strepitosa commedia “Attenzione alle valanghe!” con testi di Jean Tardieu di cui Franzato si conferma tra i principali registi delle sue drammaturgie. “Sacro Universo” una originale e raffinata sacra rappresentazione con le attrici del Teatro Franzato e le cantanti del Coro Le PopUp sulla drammaturgia di Marco Rodio e la direzione del M° Fausto Caravati. Un’altra strabiliante commedia “Femmine Galattiche” con i testi di Giuseppe Della Misericordia, interpreti Monica Anchieri, Marcella Magnoli, Caterina Murrazzu e la regia di Raffaele Campolattano, Alessandro Mezzanotte, Mauro Provvidi. L’intera trilogia dedicata a Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario della nascita e tra le maggiori manifestazioni realizzate per questa ricorrenza. Primo spettacolo “Ritorno a Pasolini” ad aprile con la straordinaria partecipazione di Grazia De Marchi e di Giuseppe Zambon; secondo “I fanciulli e gli elfi” a maggio su fiaba inedita e in esclusiva; il terzo “Una strada d’amore – percorso fra i valori della Costituzione attraverso Pasolini” con debutto a Milano a maggio e replica al Teatro Apollonio a giugno. Fino all’ultimo coraggioso spettacolo “Questa volta no. Non restate Spettatori” contro il cyberbullismo scritto e diretto da Paolo Franzato insieme a Marco Rodio.

A questi si aggiungono la realizzazione della 27^ edizione dell’Accademia Teatro Franzato, la Direzione Artistica della 17^ edizione della rassegna Pomeriggi Teatrali, della Stagione del Nuovo Teatro di Cuasso e della 27^ edizione del Festival Teatro & Territorio.

Tante e diverse le collaborazioni, i patrocini e le sinergie che il Teatro Franzato attua e promuove, tra cui: Comune di Varese, Provincia di Varese, Università degli Studi dell’Insubria, Festival LAIVin action, Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, progetto “Albero a colori”, Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” di Varese, Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” di Bisuschio, Agenzia formativa della provincia di Varese, Proloco Cuasso, Associazione Poiesis, Associazione Solevoci, Ecateatro aps, Laura Bonariva e Cinzia Giordano del Cfp di Varese, Marcella Magnoli, Cristina Mastronardi, Alessandro Mezzanotte, Urbano Moffa, Grazia Sabatini, Riccardo Trovato, Alberto Vezzoli.