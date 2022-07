È il fine settimana del Varese Gospel & Soul Festival

Iniziato il conto alla rovescia per il Varese Gospel & Soul Festival, l’evento che porterà a Varese per tutto il weekend 5 cori gospel e 11 Band Soul provenienti dall’Italia e dall’estero. Sei concerti nelle principali piazze e giardini del centro cittadino a partire da venerdì 15 luglio fino a domenica 17 luglio.



Varese Gospel & Soul è l’evento conclusivo dell’estate 2022 di Solevoci, una stagione di festival di grande successo che ha visto come protagonista la musica vocale, prima con InCanto a Varese, la kermesse della coralità classica e ritmica, poi con SoleVoci Festival, dedicato alla musica a cappella ed ora con un weekend interamente dedicato alla musica Black & Soul. Un evento musicale di grande valore, in grado di rendere Varese, per qualche giorno, la capitale di questo strepitoso genere.

Gli eventi dell’estate 2022 sono stati realizzati in partenariato con il Comune di Varese e con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Ecco il programma:

venerdì 15 luglio ore 18:30 – Piazza del Podestà – Saul (VA) – Soul Band Illegal Love Trio (PD) – Soul Band

venerdì 15 luglio ore 21:00 – Tensostruttura Giardini Estensi – SoulMates (PI) – Soul Band – Volf (CN) – Soul Band

Funky Town (VR) – Soul Band

sabato 16 Luglio ore 18:30 – Piazza del Podestà- Neo’s R&B band (MI) – Soul Band – Saul City (VA) – Soul Band

sabato 16 luglio ore 21:00 – Tensostruttura Giardini Estensi – Tee Dee Band (TO) – Soul & Gospel – Gospel Lab (VA) – Soul & Gospel- Diesis & Bemolli (MB) – Soul & Gospel

domenica 17 Luglio ore 11:30 – Basilica San Vittore – S.Messa animata dal Greensleeves Gospel Choir e The Singers’ Choir

domenica 17 luglio dalle ore 17:00 – Piazza del Podestà – Distretto 51 temporary set (VA) – soul band – Walter Celi & Blend Project (BA) – soul band

domenica 17 luglio, ore 21:00 – Tensostruttura Giardini Estensi – The Singers’ Choir (MB) – gospel

One Spirit Inside (MI) – gospel Greensleeves Gospel Choir (VA) – gospel

Info e biglietti: https://eventi.solevoci.it/varesegospel/