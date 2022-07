Firma dell’accordo tra Anffas e Fondazione Asilo Mariuccia a Porto Valtravaglia

La comunità di Porto Valtravaglia per Minori in difficoltà Asilo Mariuccia e Anffas di Luino collaboreranno insieme per la crescita dei ragazzi, attraverso dei progetti di lavoro e si socializzazione. Le due realtà firmeranno un accordo il prossimo 19 luglio presso Villa Ronchetti, sede della comunità per minori, alle ore 11:00. L’evento è aperto a tutti.

Un progetto di crescita dedicato ai ragazzi della comunità e ai ragazzi Anffas che, collaborando insieme, lavoreranno a dei piccoli progetti di giardinaggio, manutenzione del verde, produzione orticola. Uno degli aspetti più importanti del progetto sarà però la socializzazione e relazione tra gli stessi ragazzi per l’autodeterminazione e l’inclusione sociale.

PROGRAMMA DELLA MATTINA

Il programma inizierà alle 11:00 con un caffè di benvenuto, gentilmente organizzato da Anffas. Alle 11.15 al via lo speech: Il Presidente della Fondazione Asilo Mariuccia, il Generale Camillo De Milato, e il team di professionisti, che lavorano nelle comunità, accoglieranno gli ospiti con un caloroso saluto e spiegheranno i progetti e la missione della nostra fondazione. Successivamente ci sarà l’intervento del Sindaco di Luino e del Sindaco di Porto Valtravaglia, Enrico Bianchi e Ermes Colombaroli.

In coda, la presentazione e spiegazione del progetto da parte del Presidente di Anffas e dei suoi collaboratori professionali. Alle ore 12:00 ci sarà la firma dell’accordo e brindisi. Dalle 12:15 una breve passeggiata negli orti e tra le serre della comunità, curato dai ragazzi della Fondazione Asilo Mariuccia e utilizzato per il servizio del “Laboratorio di educazione al Lavoro”. Ore 12:30 rinfresco , organizzato dalla Fondazione Asilo Mariuccia e da Anffas, nel prato verde della Villa. Ringraziamenti. Ci sarà una diretta live dell’evento, disponibile sulla pagina Facebook della Fondazione Asilo Mariuccia.

Fondazione asilo Mariuccia Onlus si occupa da sempre di accoglienza e sostegno di persone in difficoltà; Presso la sede di Porto Valtravaglia è attivo da oltre 20 anni il Laboratorio di Educazione al Lavoro che ha lo scopo di accompagnare gli utenti all’inserimento nel mondo del lavoro attraverso lo strumento del giardinaggio, gestione del verde e produzione orticola.

Il servizio di Laboratorio di Educazione al Lavoro è destinato prioritariamente agli ospiti delle strutture residenziali della Fondazione, ma nel corso del tempo, ha accolto anche altre tipologie di utenza tra cui giovani drop out, persone con disabilità e con diagnosi psichiatriche in collaborazione con i servizi sociali comunali, le tutele minori, le scuole, la UOP, associazioni e cooperative; È intenzione della Fondazione rafforzare e ampliare la rete di collaborazioni con enti, servizi, cooperative ed associazioni che operano sui territori di pertinenza anche attraverso progetti innovativi che rispondano ai bisogni dell’utenza.

Anffas è impegnata quotidianamente nell’opera di riconoscimento dei diritti umani delle persone con disabilità, in progetti di indipendenza, auto-rappresentanza, autodeterminazione, partecipazione attiva nelle politiche sociali, inclusione sociale e sostegno; Concretizza il proprio impegno con iniziative a favore delle famiglie e delle persone con disabilità anche attraverso la collaborazione con realtà associative del territorio; Promuove iniziative culturali volte al miglioramento del pensiero comune sui temi della disabilità.