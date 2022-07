FlashBook e Arte Diem portano Fiabe in corte a Castiglione Olona

Sarà una mini maratona di letture per bambini a partire dai 5 anni l’evento “Fiabe in Corte” in programma venerdì 15 luglio alle ore 21 in Corte del Doro, al civico 29 di via Roma, nel cuore del centro storico di Castiglione Olona.

L’iniziativa, proposta dall’Associazione castiglionese ARTE DIEM, è inserita nel programma 2022 della manifestazione “Flashbook – letture a ciel sereno”, flashmob di letture ad alta voce di albi illustrati dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni.

L’evento è patrocinato dal Comune di Castiglione Olona.

Ingresso libero e gratuito.

In caso di pioggia l’evento verrà annullato.

Per maggiori informazioni: www.facebook.com/AssociazioneArteDiem