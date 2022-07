Forza Italia Luino: “Solidarietà ad Artoni, dimissioni certificano paralisi amministrativa”

“Le dimissioni del consigliere Furio Artoni da presidente della commissione bilancio e da vice presidente della commissione territorio certificano la paralisi dell’amministrazione comunale di Luino nonché l’incapacità di sostenere progetti ad ampio respiro per una città come la nostra che rischia così di perdere importanti occasioni di sviluppo – a dirlo è il commissario cittadino di Forza Italia Luino Alfonso Urbani dopo le dimissioni dalle commissioni dell’avvocato Artoni, che aggiunge:-. Le motivazioni addotte per la bocciatura della mozione ed il metodo supponente tenuto dalla maggioranza nella circostanza sono un ulteriore prova del fallimento delle loro ricette politiche. Esprimo la mia solidarietà al consigliere Artoni invitandolo a continuare in modo propositivo e puntiglioso nella sua azione di proposta amministrativa per la città”.