Franco Cardini a Varese per la presentazione del libro “Ucraina 2022. La Storia in pericolo”

Il grande storico di fama internazionale, Franco Cardini, sarà a Varese mercoledì 20 luglio 2022, alle ore 18:15, presso il Castello di Masnago per la presentazione del libro “Ucraina 2022. La Storia in pericolo”, evento organizzato dal Comune di Varese, in collaborazione con l’Istituto di Studi Superiori dell’Insubria «Gerolamo Cardano».

Il volume, a cura di Franco Cardini, Fabio Mini e Marina Montesano, raccoglie molte e autorevoli voci impegnate nel tentativo di fare chiarezza ed offrire valutazioni intorno al tema della guerra in Ucraina, che troppo spesso ci viene presentata attraverso una narrazione faziosa e che per questo, anche se a fin di bene, può risultare iniqua, fuorviante e dannosa per le stesse vittime.

Come ha scritto lo stesso Cardini, Ucraina 2022 «non è un soltanto un libro: è quasi una missione militare di salvataggio come quelle in cui degli ignari innocenti sono tenuti in ostaggio da malfattori, ricattatori o terroristi. Qui gli ostaggi sono la Storia e la buona fede di chi la studia».