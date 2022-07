Fratelli d’Italia sollecita il Ministro: “Sicurezza all’ospedale di Gallarate, Lamorgese intervenga”

Il Circolo FdI di Gallarate e l’On. Paola Frassinetti sollecitano un intervento del Ministro degli Interni Luciana Lamorgese dopo i nuovi fatti di cronaca denunciati all’ospedale di Gallarate.

«Dopo gli episodi di inizio giugno che hanno visto una nuova aggressione, l’ennesima, ai danni del personale sanitario dell’Ospedale di Gallarate con un ferito e danni al Triage del Pronto Soccorso, il Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia attraverso la cortese disponibilità dell’On. Paola Frassinetti ha richiesto un’azione di sollecito, la seconda, all’interrogazione che giace in Parlamento da più di un anno per un intervento urgente su un problema che non accenna ad attenuarsi. Al contrario gli ospiti senza fissa dimora del nosocomio cittadino sono aumentati e trovano sempre meno resistenza nell’azione di contrasto al fenomeno – si legge nella nota di Fratelli d’Italia -. Con l’interrogazione al Ministro degli Interni Luciana Lamorgese viene richiesto: quali iniziative di competenza intenda intraprendere per riportare la legalità presso la struttura ospedaliera di Gallarate, garantendo in questo modo al personale sanitario di lavorare in sicurezza; in quali tempi si intenda garantire la presenza in modo stabile del personale di polizia agli ingressi del medesimo ospedale per ripristinare una situazione di legalità».

«A distanza di quattro anni dalle prime denunce di gravi episodi di ordine pubblico, salute e sicurezza all’interno dell’Ospedale di Gallarate si continuano a registrare casi di violenza e di violazione delle norme relative alla tutela dei malati. Sollecitati dal personale sanitario e parasanitario e dagli stessi utenti della struttura del Sant’Antonio Abata abbiamo avviato una serie di azioni quali esposti, interrogazioni in Regione Lombardia nonché una interrogazione al Senato e una alla Camera dei Deputati per portare l’attenzione degli organi preposti su questo problema. Ringraziamo l’On. Paola Frassinetti per la disponibilità e la spiccata sensibilità mostrata verso un tema così delicato», ha dichiarato Stefano Romano, Coordinatore Cittadino Fratelli d’Italia Gallarate.

«L’impegno dell’Assessorato alla Sicurezza e alla Polizia Locale e la mia personale attenzione verso il problema dell’incolumità del personale del nostro ospedale è massima. La risoluzione del problema deve coinvolgere una serie di attori, non possono continuare ad intervenire solo le forze dell’ordine a chiamata essendo loro già molto impegnati sui problemi che convolgono tutta la città, bisogna fare rete con piu istutuzioni per trovare una soluzione definitiva al problema», ha dichiarato Francesca Caruso, Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale.

«Fratelli d’Italia con grande impegno e tenacia da anni si occupa dell’annoso e fastidioso problema legato alla sicurezza per utenti e operatori in alcuni locali dell’ospedale di Gallarate “zone franche” sfruttate da anni da senza dimora. Il sollecito dell’On. Frassinetti che ringrazio per il suo impegno denota quanto questo governo scolapasta formato Brancaleone ha attenzione per problemi così importanti riguardanti la sicurezza del nostro territorio. L’ unico attaccamento per tanti parlamentari è oggi solo per la poltrona», ha dichiarato Giuseppe De Bernardi Martignoni, Responsabile

Provinciale Enti Locali FdI.

«Trovo davvero scandaloso e irriguardoso verso i cittadini che questo governo non abbia risposto alla mia interrogazione sullo stato di degrado e di insicurezza dell’ospedale di Gallarate e che abbia ignorato i miei due successivi solleciti a rispondere all’interrogazione», ha dichiarato On. Paola Frassinetti, Deputato di Fratelli d’Italia.