Da Freaks out a 007: gli appuntamenti del cinema al museo a Castano Primo

Quattro appuntamenti per gli amanti del cinema a Castano Primo: torna “Al cinema al museo”, al cortiletto di via Como.

Si parte mercoledì 6 luglio (ore 21.30) con l’ultima pellicola della saga 007, No time to die: diretto da Cary Fukumaga, la nuova avventura dell’agente segreto di Sua Maestà segna la fine di un’era e chiude i cerchi della saga.

Mercoledì 13 luglio (ore 21.30) sarà la volta di Freaks out, di Gabriele Mainetti: ambientato nella Roma occupata dai nazisti, il film ha come protagonisti quattro ragazzi con doti eccezionali, che si esibiscono al circo di Israel. La sua improvvisa scomparsa lascia interdetti e sconvolti i giovani, che partono all’avventura nella sua ricerca.

Cry Macho è in programma per mercoledì 20 luglio (ore 21.30): diretto da Clint Eastwood, Mike Milo è una vecchia gloria del rodeo riconvertitosi ad addestratore di cavalli alla fine degli anni Settanta. Gli viene affidata una missione dal suo vecchio capo: andare in Messico alla ricerca del figlio e riportarlo negli Usa.

Ultimo appuntamento mercoledì 27 luglio con Ritorno a Coccia di morto (ore 21.30), sequel di Come un gatto in tangenziale.