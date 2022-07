Fronda nella militanza leghista, da Bergamo la raccolta firme per un cambio di passo

“Basta con le decisioni calate dall’alto, basta con gli ordini dell’ultimo momento, magari non condivisi e “recapitati” via messaggio. La sofferenza dei soci e dei militanti di sezione è palese, e la situazione sta esplodendo. Non c’è più condivisione di intenti, ora i militanti devono solo eseguire”. C’è una raccolta firme interna al partito che sta agitando le acque della Lega di Matteo Salvini. Un’iniziativa partita da Bergamo, sotto forma di lunga lettera, che raccoglie le “riflessioni del militante”. Un’analisi che muove pesanti critiche alla gestione del partito a partire dall’organizzazione territoriale fino all’identità del movimento che fu di Umberto Bossi: “Oggi l’incoerenza domina su tutto, la politica tutta è appiattita e allineata senza orgoglio, pur di governare!”.

Tre pagine che puntano a raccogliere firme – pare già decine quelle messe nere su bianco – con il preciso obiettivo di chiedere ai vertici di tornare ad ascoltare la base, “condividendo tra noi delusioni, amarezze e mal di pancia – si legge nel testo dei dissidenti leghisti – abbiamo deciso di mettere per iscritto alcune osservazioni, perché chi occupa il giusto posto possa riflettere su ciò che la ‘base’ evidenzia e chiede, affinché le defezioni e i malumori diminuiscano e i militanti possano ritrovarsi ancora, come ai vecchi tempi”.

Nel documento è forte anche il richiamo al leader storico del movimento: “Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando la voce del grande Bossi tuonava nell’etere, ma anche nei nostri cuori, come simbolo del Nord, di quella parte territoriale viva, produttiva, capace, ricca di positive prospettive per il futuro”.