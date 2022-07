Frontale sulla Mornera a Gallarate, un automobilista fugge dal luogo dell’incidente

Incidente stradale con pirata della strada sul ponte della Mornera: è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 luglio, causando non poco trambusto sul viadotto che collega i due lati della ferrovia a Gallarate, dal lato di Madonna in Campagna. (Foto: gruppo facebook Sei di Gallarate se…)

Le due auto – due Punto – si sono scontrate frontalmente. Nell’immediatezza dell’incidente, uno dei due automobilisti si è dato subito alla fuga, prima che i presenti – disorientati – riuscissero a prendere il numero di targa.

Secondo una prima ricostruzione proprio l’auto del pirata della strada, una Punto grigia, avrebbe invaso la corsia opposta, causando l’incidente. Quale che sia la dinamica, però, l’automobilista si è messo sicuramente dalla parte del torto fuggendo dal posto.

La Polizia Locale lo sta cercando e ogni elemento potrebbe essere utile a identificarlo: si cercano in particolare immagini riprese da eventuali telecamere private. Il reato di fuga dal luogo dell’incidente è definito dall’art. 189 commi 5 e 6 del Codice della Strada.

L’altro automobilista coinvolto – un 49enne – è stato portato in ospedale a Gallarate in codice verde, ferito ma non grave.