Furgone va a fuoco in A9 a Origgio, l’incendio si estende ai campi a bordo strada

Un furgone in transito in A9 a Origgio ha preso fuoco intorno alle 12 di giovedì 21 luglio. Le fiamme hanno anche interessato una zona nei pressi dell’autostrada.

Il veicolo è stato spento dai vigili del fuoco, ma le fiamme stanno ancora interessando i campi ed una vasta area nei pressi di alcuni stabilimenti produttivi e alcune abitazioni.

Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco dalle sedi di Saronno, Busto/Gallare e in supporto dal comando di Milano. Una decina gli automezzi impegnati.

Le fiamme hanno interessato le aree nei pressi delle vie Cantalupo, viale Europa, via Stravazza. Attualmente (alle ore 14) l’incendio è sotto controllo e non risultano fronti attivi. Sono in corso le operazioni di bonifica.