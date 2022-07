Furti di collanine: quattro arresti nel Locarnese

Furti di collanine, arrestati quattro cittadini marocchini di età compresa tra i 17 e i 21 anni, tutti residenti all’estero. I fermi sono scattati a seguito della pronta segnalazione di una vittima alla quale è stata strappata la collanina a Locarno, in occasione di Moon&Stars.

Le indagini di Polizia cantonale, Polizia Città di Locarno e Polizia Città di Lugano e della Città di Mendrisio hanno permesso in breve tempo di identificare e fermare i quattro uomini. Gli accertamenti in corso dovranno verificare le eventuali responsabilità in furti analoghi. Le ipotesi di reato sono quelle di furto, danneggiamento e infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. L’inchiesta è coordinata dal Ministero pubblico e dalla Magistratura dei minorenni.

I CONSIGLI DELLA POLIZIA CANTONALE

Durante il periodo estivo si moltiplicano eventi che attraggono un folto pubblico. La Polizia cantonale coglie quindi l’occasione per ricordare i principali consigli su come prevenire furti con destrezza e borseggi: portate su di voi pochissimo denaro contante e il minor numero possibile di oggetti di valore; non lasciate mai incustoditi la vostra borsa e il vostro bagaglio; quando camminate tra la folla tenete borse e/o zaini ben chiusi e stretti davanti al corpo; non riponete mai i vostri oggetti di valore nelle tasche esterne dei vostri vestiti; non perdete mai di vista i vostri oggetti di valore; mettete il denaro contante e gli oggetti di valore nelle tasche interne dei vostri vestiti e che possono essere chiuse; quando portate uno zaino sulle spalle non mettete mai il vostro denaro contante e i vostri oggetti di valore nelle tasche esterne. Anche in questo caso, lo zaino va portato davanti al corpo; quando effettuate pagamenti tenete sempre saldamente in mano il vostro borsellino e quando prelevate del denaro non contate mai le banconote in presenza di persone che vi osservano; in caso di furto provvedete a far bloccare le eventuali carte di credito sottratte per evitare spese e prelievi indesiderati.