Per il furto con spaccata al Gemme Bike di Casciago arrestato un diciottenne, ricercati i complici

Avevano usato la macchina come ariete per portare a termine la spaccata nel negozio di bici valsa un bottino da oltre 100 mila euro: per quel furto avvenuto a marzo a Casciago, il 6 luglio scorso è stata data esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane, appena maggiorenne, emessa dal g.i.p. del Tribunale di Varese in quanto ritenuto responsabile in concorso con altri soggetti.

I complici sono da identificare e avrebbero messo a segno più furti avvenuti tra il 26 ed il 29 marzo 2022 nelle province di Varese e Bergamo. Le articolate indagini, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Varese, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Varese, a seguito del furto perpetrato alle ore 03.30 circa del 29 marzo in Casciago presso il negozio “Gemme Bike” hanno consentito di ricostruire una catena di eventi illeciti.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri l’arrestato, insieme ad altri complici, nella notte del 29 marzo, si recava a Malnate, a bordo di una Fiat Punto Evo, anch’essa risultata provento di furto avvenuto tra il 25 e il 26 marzo in Villa d’Almè (BG), per rubare un furgone Fiat Ducato, con cui raggiungere Casciago: il mezzo di cui si sarebbe successivamente servito per caricare la refurtiva e fuggire.

La notte di furti è proseguita quando il gruppo, giunto a Casciago ha rubato un altro veicolo, una Punto utilizzata come ariete per infrangere la vetrina del negozio “Gemme Bike” e, con azione rapida, si introducevano all’interno, portando via nove biciclette del valore commerciale di circa 100.000,00 euro, immediatamente dileguandosi a bordo del furgone.

Il giovane, rintracciato presso il Centro per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (PZ), è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Potenza. Dell’intera refurtiva, venivano recuperati i due veicoli, Fiat Punto Evo e Fiat Punto, restituiti ai legittimi proprietari.