GaEle e Cascina della Poesia al Faido presentano “Discanto d’inverno con pettirosso”

“Lo scrittore greco Nikos Kazanztakis scriveva che la poesia e il viaggio sono il nutrimento dell’anima e il discanto invernale di Sandro Sardella lo rappresenta degnamente. Non solo un viaggio geografico attraverso gli oceani o le metropoli, bensì all’interno di un sangue nascosto, di un puerile scudo, quello del corpo smascherato dagli acquerelli di Ontani. Adesso che scrivo questa notula mentre guardo il lago attraverso il giallo del caco che buca il bianco della neve e il pettirosso che cerca le briciole per nutrirsi, allora credo che siamo davvero di fronte ad una vera e propria poetica nomade e autentica. … “ {dalla prefazione del libro “Discanto d’inverno con pettirosso, edito da GaEle Edizioni}

Proseguono le occasioni di incontro e le mostre d’arte organizzate dall’Associazione GaEle. Già nel 2010 i fondatori di GaEle uniscono la loro passione per l’Arte e per gli incontri, cominciando a realizzare le prime Edizioni completamente fatte a mano creando occasioni di Cultura e dando la possibilità di realizzare sogni stampati con torchi calcografici, vecchie

macchine tipografiche o comunque dando alla luce qualcosa di unico che nasce da materiali anche obsoleti, dai quali non ci si aspetta più nulla.

Questo cimentarsi ancora con strumenti che danno tempo all’Uomo, con il loro tempo lento, restituisce un valore forse accantonato ma tutt’ora esistente, che è quello della manualità e operosità umana.

In collaborazione con il poeta Dino Azzalin, la presentazione del manufatto con discanto inedito di Sandro Sardella, e – contenente un’opera originale di Sardella per i primi 30 numeri e una di Alberto Casiraghy per gli altri 30, e con prefazione di Dino Azzalin – avverrà nella suggestiva cornice della Cascina della Poesia al Faido, in una Natura salvata dallo scempio della speculazione edilizia, ora luogo dedicato agli incontri poetici.

“DISCANTO D’INVERNO CON PETTIROSSO”

Venerdì 22 luglio 2022 ore 20.30

Varese, via Faido n. 68

{evento ad invito}