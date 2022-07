Galliate Lombardo e Inarzo: “Sì al turismo sul lago di Varese, ma lento e rispettoso della natura”

Carlo Tibiletti, neo sindaco di Galliate Lombardo, sta camminando a Marina di Campo, all’Isola d’Elba, quando risponde alla domanda: che benefici ne trarrà Galliate Lombardo dalla balneabilità del Lago di Varese?

Prende un bel respiro e poi dice: «Per nuotare preferisco il mare. Lo considero un esperimento, staremo a vedere che risultati avrà. Intanto andiamo avanti su questa strada: il risanamento del lago di Varese è comunque un obiettivo da perseguire. Sono convinto però che il turismo si possa fare anche in altri modi, puntando sulla ricettività, sui servizi, sulla storia che caratterizza i paesi del lago».

Inarzo invece è uno di quei paesi che fa parte dell’associazione comuni rivieraschi pur non avendo un accesso diretto al lago. Unico punto “di contatto” è la Palude Brabbia: Inarzo ospita la sede della Lipu da cui partono le visite guidate. «Agli incontri con l’associazione dei comuni rivieraschi è sempre andato il mio assessore Christian Grosso – spiega il sindaco Fabrizio Montonati – ma abbiamo condiviso tutti i passaggi. È stato un lavoro lungo, cominciato molti anni fa e vedere che si è arrivati ad un risultato ci rende davvero orgogliosi. Nell’associazione ci sono due anime: noi rappresentiamo quella del turismo lento, non di quello mordi e fuggi. Per questo penseremo ad eventi da realizzare in Palude, nel pieno rispetto della natura, solo per far conoscere il nostro territorio. Stiamo lavorando più che per noi, per i nostri figli. Questo patrimonio naturale va valorizzato ma anche tutelato»