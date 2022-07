Gambizza un uomo vicino al parco Rugareto di Rescaldina, arrestato dai carabinieri

Arrestato l’autore di una gambizzazione avvenuta nei pressi della zona boschiva del parco Rugareto di Rescaldina. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rho hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 27 anni, già noto alle Forze di Polizia, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate, detenzione illegale di armi ed evasione dagli arresti domiciliari, notificandogli in carcere l’ordinanza cautelare personale custodiale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le indagini sono state avviate lo scorso aprile a seguito di un intervento di soccorso per un uomo (un cittadino magrebino irregolare sul territorio nazionale) trovato ferito a Garbagnate Milanese. La vittima aveva ferite da arma da fuoco su entrambi gli arti inferiori ed era abbandonata lungo la pista ciclabile vicino all’Ospedale di Garbagnate Milanese, dov’è stato poi trasportato e trattenuto in osservazione.

I carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno individuato l’autore che all’epoca dei fatti risultava fra l’altro evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto a Torino (per un pregresso episodio di resistenza a pubblico ufficiale e per spaccio di stupefacenti). A fronte di ciò l’Autorità Giudiziaria ha richiesto la misura cautelare custodiale al GIP a carico del colpevole, a cui è stato notificata l’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio ed associato alla Casa Circondariale di Busto Arsizio.