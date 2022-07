Il gasolio di contrabbando, i funerali di “Treccia” Zaro e il raduno a Milanello nel podcast del 4 luglio

Le principali notizie di lunedì 4 luglio:

Si sono svolti nel pomeriggio i funerali di Luciana Zaro, la commerciante di Gallarate rimasta vittima di un incendio divampato nella sua abitazione. Tante le persone che hanno seguito le esequi nella chiesa parrocchiale di Arnate. Roberto Morandi ci racconta i dettagli di questo ultimo viaggio della donna conosciuta con il soprannome di Treccia.

i finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno intercettato e smantellato un traffico illecito di prodotti petroliferi provenienti dai Paesi Baltici in totale evasione di imposta: oltre 256mila litri di gasolio trasportato in otto tank-container. In particolare, i militari hanno individuato un autoarticolato privo dei previsti pannelli di segnalazione della pericolosità de prodotto trasportato. Le indagini hanno evidenziato l’assenza di qualsiasi documenti che giustificasse il trasporto

Un’altra giornata di sciopero è stata annunciata da parte delle addette alle pulizie di Dussman e Spd che operano all’aeroporto di Milano Malpensa. Le operatrici incroceranno le braccia chiedendo un contratto integrativo dignitoso, un’organizzazione del lavoro che garantisca la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, l’erogazione di un ticket mensa, un premio di risultato e una indennità di disagio piazzale”. L’ultima agitazione era avvenuta a metà giugno.

È stata una giornata caratterizzata da tempo variabile quella di inizio settimana. Violenti nubifragi hanno interessato soprattutto l’area nord della provincia nel corso della mattina per poi lasciare il posto al sole. Quindi nuovamente forti raffiche di vento e temporali si sono ripetuti al pomeriggio a partire dal lago Maggiore.

Nella sede di Milanello a Carnago è iniziata la nuova stagione calcistica. Migliaia di tifosi con maglie e bandiere rossonere sono giunte in occasione del raduno che apre la stagione 2022-23. Presenti anche i club del tifo organizzato.

I giocatori hanno iniziato il raduno sul rettangolo di gioco esterno di Milanello che permette ai tifosi di assistere ai lavori.