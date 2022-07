Gemonio, pienone per il ritorno del Palio dei Rioni

Si è conclusa con una serata molto partecipata l’edizione 2022 del Palio dei Rioni organizzato come sempre dalla Pro Loco Gemonio. La prima volta della rassegna (che si disputa con cadenze molto differenti sin dal 1967) dopo che la pandemia aveva interrotto anche questa attività.

La classifica finale è andata al rione San Pietro (foto in alto), quello che si trova lungo la parte bassa del paese, davanti – nell’ordine – ai Martitt, alla Piazza e alla Mirabella. Proprio a causa del covid, la formula scelta questa volta è stata differente dagli anni precedenti: ogni rione ha formato squadre “chiuse” con 20 componenti ciascuna e non si sono disputati i consueti tornei sportivi. Nel programma quindi numerosi giochi a metà strada tra lo sport e le prove di abilità.

La serata conclusiva è stata anche l’occasione per un omaggio a due giovani atleti gemoniesi (entrambi del 2005) che si sono recentemente laureati campioni d’Italia nelle rispettive discipline. Si tratta del cestista Riccardo Golino, componente della Varese Academy che ha vinto lo scudetto under 17 di basket, e del vogatore Andrea Beghi tesserato per la Canottieri Gavirate e capace di ottenere due ori nel pararowing.