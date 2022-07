Gianmario Bernasconi: “La balneabilità del lago una grande occasione di rilancio anche per Azzate”

«Ricordo era una mattina di fine maggio: con un gruppo di amici abbiamo deciso di bigiare la scuola. Siamo andati alla Schiranna con la speranza di pomiciare un po’ con le ragazze; abbiamo preso una barchetta a noleggio e siamo andati in mezzo al lago, dove ovviamente abbiamo fatto il bagno. È uno dei ricordi più belli che ho del Lago di Varese».

Gianmario Bernasconi, sindaco di Azzate, si prepara al “grande giorno”, il 2 luglio, quello dell’apertura ufficiale alla balneabilità del lago di Varese, facendo un omaggio al quel lago che rende celebre anche il suo paese. La piazza del Belvedere (andateci una sera d’estate e resterete incantati, ndr), le ville e le case con le finestre che si aprono su Sacro Monte, il Rosa e il Lago di Varese, rendono Azzate una piccola perla turistica.

«Certo che farò il bagno – dice ridendo Bernasconi – Sarà un po’ come tornare indietro nel tempo. Quanto ai progetti e alla visione, sono molto contento che quell’obiettivo che tre anni fa ci siamo detti quasi sottovoce, sia stato raggiunto. Certo, le spiagge del lago di Varese non dovranno diventare Rimini, ma sono convinto che correttivi si potranno fare nel tempo. La balneabilità porterà vantaggi a tutto il nostro territorio».

Azzate ha tre accessi al lago: la Darsena, un piccolo porticciolo a cui si accede dalla ciclabile a piedi, un sentiero dietro la Madonnina del Lago e l’area dell’ex campeggio Sette Laghi: «La parte della spiaggetta, quella tra il cancelletto che delimita la zona sud del campeggio e il lago, è del demanio – spiega il sindaco – quindi è accessibile a tutti. La questione del camping al momento è complessa ma quando sarà conclusa e la struttura verrà aperta a tutti, come prevede il nostro Pgt, sarà senz’altro un elemento di valore».

Tutta l’attenzione mediatica di questi giorni sul Lago di Varese in preparazione dell’evento, secondo Bernasconi avrà un’onda lunga che porterà effetti benefici all’indotto della provincia: «Quello che abbiamo fatto insieme agli altri comuni rivieraschi è un bel lavoro. Questo è un esempio di quanto fare sistema dia risultati concreti: la collaborazione con Alfa e con le associazioni e gli enti del territorio avrà effetti sull’economia, il turismo e l’ambiente. Ne sono convinto. Quanto ad Azzate dovremo pensare come sfruttare questa occasione: noi siamo in collina e raggiungere il lago non è semplice visto che la strada che porta alla provinciale del lago è abbastanza ripida, ma si potrebbe pensare a un collegamento con la ciclabile passando dalla Maccana, una via meno impegnativa da percorrere in bicicletta anche se si è poco allenati».

Tra qualche giorno chi andrà a godersi il sole alla Schiranna o a Bodio Lomnago potrà andare a prendere l’aperitivo al Belvedere: le ape car stanno per tornare. E che l’estate abbia inizio.