Giovane varesino trovato senza vita a Otranto

Un giovane varesino è stato ritrovato senza vita nella pineta della località balneare dei laghi Alimini vicino a Otranto in provincia di Lecce.

Secondo quanto riporta il quotidiano on line LeccePrima, il giovane, di 26 anni, era un animatore ed era arrivato nella zona una decina di giorni fa in compagnia di alcuni amici.

Il corpo senza vita è stato ritrovato mercoledì pomeriggio ed è stato trasportato all’ospedale Vito Fazzi per effettuare l’autopsia che potrà chiarire la dinamica della morte. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un gesto disperato. Sul fatto la Procura di Lecce aveva aperto un’indagine dopo la segnalazione della scomparsa da parte degli amici.

I famigliari del giovane animatore hanno raggiunto la località leccese dopo aver ricevuto la tragica notizia.