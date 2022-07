Gli Allievi della Kolbe di Varese vincono il titolo regionale di Csi

Grande soddisfazione per il movimento del Csi di Varese, in particolare per la squadra Allievi della Cag Kolbe, la formazione che ha sede in viale Aguggiari a Varese.

I giovani varesini hanno conquistato il titolo regionale di calcio a 7 vincendo le final four di categoria che si sono svolte a Gianico, in provincia di Brescia.

La Kolbe ha vinto prima la semifinale contro i padroni di casa del Gso Piamborso, squadra della Valcamonica, con un 3-2 molto tirato. Nell’atto finale invece hanno tirato fuori il meglio di sé battendo con un bel 3-1 la squadra lecchese del Gso Unite e conquistando così il titolo regionale.

“Siamo molto felici di queste fasi regionali – ha commentato il presidente del Csi Varese Diego Peri sul sito del comitato varesino -. Tante società sono arrivate alle finali e alcune hanno conquistato risultati fantastici come questo. Possiamo solo fare i complimenti a atleti, dirigenti e genitori del Cag Kolbe».

Alle finali nazionali di Cesenatico la Kolbe ha perso la finalissima, chiudendo con un bellissimo ma amaro secondo posto.

La società varesina ha conquistato anche un altro bel risultato nella categoria Juniores con il quarto posso assoluto in Lombardia, ricordando che un’altra formazione cittadina, l’Osvi, si è laureata campione nella categoria Under 14 (leggi qui).