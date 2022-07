Gli Homini dei fratelli Boga diventano social

Gli Homini dei fratelli Boga sbarcano su Twitter. Le installazioni create dalla The Boga Foundation, chiamate appunto Homini, rappresentano delle figure umane stilizzate in varie situazioni, create a seconda dell’argomento, dell’attualità o della storicità di un evento. Gli Homini hanno partecipato a diverse mostre in giro per il mondo, dal Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra, fino a Villa Reale a Monza. Ora, è stato creato anche un account Twitter che è possibile seguire inquadrando il QR Code (sopra).

«Gli Homini rappresentano il futuro del mondo dell’arte – spiegano i tre fratelli Boga, Fausto, Cesare e Felice -. Gli Homini sono l’essenza dell’essere umano. Una sua proiezione silenziosa, statica e dinamica al tempo stesso. Gli Homini osservano il mondo, ne creano il suo contorno, sottile, impreciso e a volte anche grezzo. Sono la rappresentazioni del pensiero e della quotidianità e si muovono attraverso l’idea progettuale. L’Homino, attraverso la sua forma e la sua dinamicità, mostra il suo carattere per poi riempirsi ed integrarsi con quello dell’osservatore. Il suo vuoto interno è colmato da chi lo guarda. L’Homino è l’idea dell’essere umano e la sua forma che va oltre il surrealismo e l’espressionismo. L’Homino dinamico nella sua staticità è vivo».

I Boga sono tre fratelli imprenditori ed artisti. Con le loro realizzazioni artistiche hanno sviluppato negli anni ’80 un vero e proprio movimento denominato “…quando il pensiero supera il gesto …”. Il movimento nasce nel 1984 e ha come perno centrale la superiorità del pensiero rispetto al gesto tecnico e trova grande riscontro con la serie degli Homini, sculture minimali rappresentanti l’essere umano già esposte in importanti luoghi museali e non solo in Italia e nel mondo.