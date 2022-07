“Ma quando faranno gli sfalci ai bordi delle strade di Varese?” la domanda, guardando alcune delle strade della città ormai a luglio inoltrato, se la pone il consigliere di minoranza in consiglio comunale a Varese Domenico Esposito, che rigira il quesito all’amministrazione.

«In realtà, mi hanno contattato in diverse persone – spiega il consigliere di Forza Italia – Soprattutto per i cigli stradali non ancora tagliati in via del Gaggio, via dei Boderi, via Novellina. Ma io vedo anche via Tasso ed altre, e non posso che confermare».

Esposito si è recato anche in Comune per saperne di più: «Ho appena chiesto informazioni, mi hanno risposto che non hanno ancora stilato un piano di sfalci. Ma quando lo stileranno questo piano, se siamo a luglio e ancora non c’è? Se è vero quello che mi hanno detto, è inaccettabile che ancora non sia previsto».