Una grande festa per inaugurare il parco giochi del Belvedere di Azzate

Sarà inaugurato sabato 9 luglio, a partire dalle 17, il nuovo parco giochi del Belvedere di Azzate.

Un momento di festa che prevede uno spettacolo di giocoleria, un laboratorio circense e merenda con ghiacciolo per tutti i bambini. I genitori potranno invece approfittare della presenza dei due “camioncini ape” finalmente tornati sulla piazza del Belvedere per offrire aperitivi e stuzzichini.

«Sarà un momento di gioco libero – spiega il sindaco Gianmario Bernasconi – Ci sarà lo spettacolo ma i bambini potranno muoversi liberamente nello spazio giochi. Siamo molto soddisfatti del risultato e contenti di consegnare il parco ai bambini sapendo che abbiamo rispettato, almeno in parte, le loro istanze. In un consiglio comunale dei ragazzi, qualche anno fa, avevano chiesto di migliorare il parco giochi, ormai vecchio e con molte attrazioni rotte o vetuste. Loro avrebbero voluto un parco giochi inclusivo: abbiamo messo solo l’altalena perché l’area del Belvedere non si presta a quel genere di strutture, essendo in pendenza, ma provvederemo presto a realizzarlo, in un altro punto del paese».

L’investimento economico nel parco giochi del Belvedere è stato importante: 78.500 euro: «C’è stato un contributo sostanzioso di Regione Lombardia, che ringraziamo, ma non è stato sufficiente. Abbiamo aggiunto altro denaro che è servito però a sistemare anche i giochi del parchetto di via Molinello, che verrà inaugurato in un’altra occasione. Sabato consegneremo il parco ai bambini ma anche ai ragazzini un po’ più grandi. C’è un pensiero dietro questo progetto: il parco giochi è ben integrato con l’ambiente circostante, il fondo sui cui poggiano i giochi è un tappeto con la rappresentazione del lago di Varese, i giochi sono solidi. La piazza del Belvedere è rimasta libera e chi vuole godersi il panorama potrà continuare a farlo.

Ora ci auguriamo che bambini e ragazzi abbiano rispetto di queste nuove strutture, ma sono convinto che sarà così – conclude il sindaco- Noi crediamo nelle nostre nuove generazioni».