Grave bimbo di 4 anni investito in provincia di Bergamo

Un bimbo di 4 anni è stato investito poco prima delle 14 di martedì 12 luglio a Castelli Calepio in provincia dei Bergamo. Ferita in modo grave anche la donna che stava con lei.

L’incidente è avvenuto in via Carletti, lungo la strada provinciale 91.

Dalle prime informazioni l’incidente stradale ha viato coinvolto un furgone che ha proiettato i pedoni a circa 15 metri dall’impatto.

Il piccolo ha lamentato un trauma cranico commotivo e trauma arto inferiore ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in elisoccorso mentre la donna ha subito anche lei trauma cranico commotivo: sempre codice rosso in ambulanza per Papa Giovanni.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.