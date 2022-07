Grazie all’arte ritorna la cavalleria al castello di San Vito a Somma Lombardo

Il Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo ospiterà il bozzetto dell’opera dell’artista Lorenzo Martinoli dedicata alla cavalleria italiana. La scultura, in acciaio corten, con rifiniture in tombacco – lega di rame e zinco dalle sfumature color oro-, è stata donata da Umberto Zanchi alla fondazione Visconti di San Vito e al suo presidente Gaetano Galeone in ricordo di Giancarlo Cioffi. (nella foto da sinistra, Lorenzo Martinoli e Umberto Zanchi)

L’occasione della donazione è stata la presentazione del libro della giornalista Elena Casero “I cavalli di Gabrio”, dedicato alla figura del nobile Gabrio Visconti, apprezzato gentleman rider e ultimo rappresentante della dinastia dei Visconti marchesi di San Vito, scomparso nel 1997. Il castello era dunque il luogo perfetto per un’opera ispirata al rapporto tra uomo e cavallo, simbolo e protagonista della storia sociale ed economica dei paesi della Brughiera.

Il bozzetto realizzato da Martinoli riproduce in scala una scultura che verrà collocata a Milano, ispirata al tema dei reparti militari a cavallo: il reggimento Savoia cavalleria (oggi inquadrato nella Folgore), cavalleggeri guide, Piemonte reale e carabinieri a cavallo.

«Nelle sculture, che spesso si presentano come bozzetti preparatori di sviluppi in grandi dimensioni – ha commentato Martinoli -, la forza e la pesantezza del ferro sono superate da forme stilizzate, e spesso filiformi, che anche nelle imponenti riproduzioni mantengono la loro leggerezza».