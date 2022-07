Gruppo fotografico Famiglia Legnanese, a settembre mostra dedicata a Villa Brambilla, sede del Comune di Castellanza

E’ già pronto il calendario delle attività post-vacanze del Gruppo Fotografico della Famiglia Legnanese.

Lunedì 19 settembre, in Villa Jucker, via Matteotti 3, inizierà il corso base di fotografia, docente Luca Cicchello. Le lezioni si svilupperanno fino al 1°dicembre. Per info e iscrizioni segreteria@circolofotograficolegnanese.it – Tel: 0331 545178 – da lunedì a venerdì 9:30 – 12:30 | 14:30 – 18:00

Dal 14 settembre fino al 31 ottobre, 17^ edizione del Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore che propone un ricco programma di mostre e altre iniziative diffuse sul territorio metropolitano di Milano, in alcune province lombarde e in altre località italiane, per promuovere la cultura dell’immagine.

Il Circolo ha commemorato i duecento anni della Villa Brambilla, sede del Comune di Castellanza, vagheggiando sulla vita che si svolgeva in una aristocratica residenza di campagna del secolo XIX.

Le opere in mostra saranno 8 di dimensioni 90x60cm. Inaugurazione alle 17 di sabato 17 settembre nella sala Caironi della Villa Jucker in via Matteotti 3 a Legnano.