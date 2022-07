Guasti alla linea e al treno: ritardi e cancellazioni sul passante Milano – Varese

Nel tardo pomeriggio si segnalavano ritardi per un “guasto all’infrastruttura lungo la linea” e a sera si fa i conti con una corsa cancellata per “guasto al treno”. Anche oggi una giornata difficile per le corse dei pendolari sulla linea Milano – Varese. Tra le ultime modifiche alla circolazione Trenord segnala che il treno 2566 (Milano Porta Garibaldi 18:00 – Varese 18:53) è cancellato per un guasto al treno. Altre corse che lo avevano preceduto erano segnalate invece in ritardo.