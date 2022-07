Guasto alla cabina Enel, Gorla Maggiore senza acqua ed elettricità

Il sindaco di Gorla Maggiore Pietro Zappamiglio ha dato notizia sulla propria pagina Facebook che alle 14.06 di oggi, domenica, si è verificato un guasto importante ad una cabina Enel che serve tutta la zona nord del paese.

Manca acqua in tutto il paese in quanto è interessato anche il pozzo più importante di via Giorgione. I tecnici di Enel e di Alfa sono sul posto ormai da un’ora per la sostituzione dei pezzi guasti. Si stima la risoluzione del problema entro le ore 17.

(seguono aggiornamenti)