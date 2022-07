Igiene urbana a Varese: diminuiscono i rifiuti indifferenziati, cresce la raccolta differenziata di plastica e vetro

A sei mesi dall’avvio del nuovo servizio di igiene urbana, in occasione della commissione consiliare dedicata, l’amministrazione comunale di Varese fa un primo bilancio. I numeri sottolineano come le principali novità e migliorie introdotte abbiano già portato a una gestione dei rifiuti urbani più efficiente e sostenibile.

La raccolta differenziata, che già aveva un buon riscontro con una percentuale complessiva di circa il 70%, sta migliorando sempre più. In particolare le percentuali di raccolta per le utenze domestiche segnalano che la produzione di rifiuto indifferenziato diminuisce del 2%, a fronte di un aumento del 6% di plastica e del 2% del vetro.

“Varese si muove verso una politica di gestione dell’igiene urbana volta a una maggiore differenziazione dei rifiuti, come riportano i dati dei primi mesi di avvio del nuovo servizio – spiega il sindaco Davide Galimberti – Si tratta di un sistema introdotto volutamente per fare ancora di più nella direzione di un modello che punta ad aumentare la separazione delle diverse tipologie di rifiuti urbani e ridurre di conseguenza l’indifferenziato”.

“Un ruolo importante ha svolto una maggiore informazione, che ha portato a una collaborazione con i cittadini, della quale si vedono già i frutti – dichiara l’assessora alla Tutela ambientale ed economia circolare Nicoletta San Martino – L’attivazione di più canali dedicati esclusivamente agli amministratori di condominio e gli incontri con associazioni di categoria, hanno reso possibile l’ascolto delle richieste e la modulazione di risposte specifiche ad esigenze particolari come la richiesta di integrazione o modifica delle attrezzature. Questo canale presto sarà attivo anche per le utenze individuali per le quali verrà attivato sul sito dell’azienda un form dedicato con criteri definiti per poter fare richieste. E’ stata inoltre importante la campagna informativa svolta nel centro città, per far fronte a letture errate del calendario e di conseguenza a esposizioni dei rifiuti in giorni sbagliati. Situazioni per le quali il gestore si è attivato anche per raccolte straordinarie non previste, per garantire il decoro cittadino”.

Consegna attrezzature

E’ quasi ultimata la consegna delle nuove attrezzature per la raccolta differenziata, con il 97 % dei condomini e oltre l’80% delle abitazioni individuali che hanno ricevuto le nuove attrezzature, mentre per le utenze non domestiche le consegne sono di oltre il 74%.

Inoltre grazie all’attivazione di canali specifici per le richieste puntuali da parte degli amministratori di condominio, come il form e l’indirizzo email dedicato, per i condomini con più utenze è stato possibile consegnare dei bidoni più capienti per la raccolta differenziata, in particolare per la carta sono consegnati già 150 i bidoni da 660 litri per carta e cartone, con altri in corso di consegna: nel complesso si tratta di oltre l’80% di richieste di attrezzature extra accettate su quelle complessive ricevute.

Campagna informativa porta a porta in centro e infopoint nei quartieri

E’ stata attivata una azione informativa in particolare nel centro cittadino, a seguito di errate esposizione dei rifiuti da parte dei residenti di alcune vie del centro storico. Un’attività resa possibile grazie all’ausilio delle GEV che hanno portato calendari e informative porta a porta alle utenze commerciali nella zona pedonale più centrale della città.

La campagna informativa proseguirà poi anche nei quartieri, con un calendario di punti informazioni messi a disposizione della cittadinanza per rispondere a dubbi su esposizioni, modalità di raccolta o altro.

Piattaforma ecologica più efficiente e dedicata alla città

È migliorato anche l’utilizzo della Piattaforma ecologica, con l’applicazione del regolamento vigente e con un effettivo monitoraggio all’ingresso, consentendo ai privati di accedere con autovetture, mentre sarà possibile attivare presso il Comune di Varese un permesso giornaliero per consegne con furgone di proprietà o a noleggio. L’applicazione del regolamento e il maggior monitoraggio degli accessi, da maggio ad oggi hanno portato a dimezzare alcune tipologie di rifiuti, in particolare legno e rifiuti ingombranti, assicurando in tal modo ai cittadini di Varese la costante fruibilità della piattaforma per usi domestici ed evitando consegne di dubbia provenienza. Altra novità è l’apertura domenicale della piattaforma, mentre è attivo il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Per le utenze non domestiche è invece possibile accedere alla piattaforma con formulario per trasporto dei rifiuti e iscrizione all’Albo Gestori Ambientali dedicato ai rifiuti urbani.

Piano spazzamento strade

Sono state potenziate anche le frequenze di spazzamento in molte vie della città, in particolare con un ampliamento della zona del centro storico e con aumento delle strade spazzate con frequenza giornaliera, garantendo così più elevati standard di decoro e pulizia. Un incremento dello spazzamento che però non è stato limitato al centro cittadino ma che è stato incisivo anche nei quartieri più periferici.

“Si tratta di un passaggio complesso – conclude quindi San Martino – per portare a un cambiamento che necessita inevitabilmente di un periodo di tempo per essere recepito, tenendo presente che l’obiettivo che la nostra città sta perseguendo è quello sia della riduzione della produzione dei rifiuti, sia della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, per ridurre il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile”